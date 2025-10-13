F1: La película, protagonizada por Brad Pitt, ya tiene fecha de estreno en streaming en Apple TV

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Tras convertirse, con más de 600 millones de dólares, en el filme ambientado en el mundo del deporte más taquillero de la historia del cine, F1: La película, el filme protagonizado por por Brad Pitt y dirigido por Joseph Kosinski, ya tiene fecha de estreno en streaming.

Apple TV ha anunciado que la película, que vio la luz en cines a finales de junio de este año, estará disponible en su catálogo a partir el viernes 12 de diciembre.

En su paso por las salas, F1: La película ha superado los 629 millones de dólares en la taquilla mundial ocupando a día de hoy el séptimo lugar entre las películas con más recaudación del año. Además de ser la película deportiva más taquillera de la historia, es el largometraje original más exitoso de 2025 y el mejor estreno original de acción real en los EE. UU. de los últimos cinco años, así como el proyecto de Brad Pitt con mayor recaudación hasta la fecha.

"Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo recibir con los brazos abiertos a 'F1: La película' en los cines", ha dicho el productor Jerry Bruckheimer. "Ahora, estamos encantados de llevar este emocionante viaje cinematográfico a los fans de todo el mundo con el alcance global e incomparable de Apple TV", señala el productor que confía trasladar "la acción y la pasión que definen a la 'F1'" a todos y cada uno de los rincones del mundo con este filme.

Con guión de Ehren Kruger, y partiendo de una historia de Kosinski y el propio Kruger, F1: La película sigue los pasos de Sonny Hayes (Brad Pitt), apodado "el más grande que nunca existió", fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en los años noventa hasta que un accidente en la pista estuvo a punto de poner fin a su carrera. Treinta años después, convertido en piloto nómada que corre para quien mejor le pague, recibe una propuesta de su excompañero, Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde del colapso.

Rubén logra convencer a Sonny para que vuelva a pilotar en la Fórmula 1 y salve a su equipo, en su última oportunidad para convertirse en el mejor del mundo. Formará equipo con Joshua Pearce (Damson Idris), el impetuoso novato del equipo, decidido a marcar su propio ritmo. Y cuando los motores se encienden, el pasado de Sonny vuelve a estar más presente que nunca para recordarle que en la Fórmula 1, tu compañero de equipo es tu primer rival, y que la carretera que conduce a la redención no puede recorrerse en soledad.

F1: La película también está protagonizada por Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia y Javier Bardem, y se rodó durante las competiciones reales de Gran Premio de Fórmula 1, junto a los titanes de este deporte. La película está producida por Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Chad Oman.