Premios Gotham 2025: Un simple accidente supera a Una batalla tras otra y Sirat se va con las manos vacías - MUBI

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

En los primeros compases de la temporada de premios, este lunes 1 de diciembre se ha celebrado la 35.ª edición de los premios Gotham en el salón Cipriani Wall Street de Nueva York. Este año, la gala contaba con presencia española, ya que Oliver Laxe era uno de los nominados a mejor dirección por Sirat (filme elegido por la Academia para representar a España en los Oscar), si bien finalmente el galardón recayó sobre Jafar Pahani por Un simple accidente, la gran triunfadora de la velada.

La cinta de Pahani, director iraní que acaba de ser condenado en su país y que representará a Francia en los Oscar, se alzó con tres premios. Un simple accidente, filme ganador en Cannes de la Palma de Oro, superó así a la que partía como gran favorita de la edición, Una batalla tras otra.

A pesar de contar con seis candidaturas, el filme de Paul Thomas Anderson solo se hizo con el reconocimiento a mejor película, galardón por el que competía con Si pudiera, te daría una patada, Familiar Touch, Hamnet, Sorry Baby, Sueños de trenes, Bugonia, The Testament of Ann Lee, Más allá de Wall y Lurker.

La segunda cinta más galardonada de la edición, My Father's Shadow, fue premiada por mejor dirección revelación y mejor interpretación protagonista. Por otro lado, se concedieron premios homenaje a Luca Guadagnino y Julia Roberts por Caza de brujas; Noah Baumbach por Jay Kelly; al reparto de Los pecadores; Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi por Frankenstein; Tessa Thompson por Hedda; Kate Hudson y Hugh Jackman por Song Sung Blue (Canción para dos) y Jeremy Allen White y Scott Cooper por Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Tributos aparte, este es el listado completo de ganadores de los premios Gotham 2025:

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra

MEJOR DIRECCIÓN

Jafar Panahi por Un simple accidente

MEJOR DIRECCIÓN REVELACIÓN

Akinola Davies Jr. por My Father's Shadow

MEJOR INTERPRETACIÓN PROTAGONISTA

Sopé Dìrísù por My Father's Shadow

MEJOR GUION ADAPTADO

Harry Lighton por Pillion

MEJOR INTERPRETACIÓN DE REPARTO

Wunmi Mosaku por Los pecadores

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN

Abou Sangaré por La historia de Souleymane

MEJOR GUION ORIGINAL

Jafar Panahi por Un simple accidente

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Un simple accidente