Filtrado el papel de Loki en Avengers: Secret Wars de Marvel

La segunda temporada de Loki llegó a su fin hace unas semanas y dejó un sorprendente desenlace. El proyecto protagonizado por Tom Hiddleston ha sido uno de los favoritos de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Y, pese a su final, todo apunta a que el personaje aún tiene mucho que decir en el futuro de la franquicia.

En el último episodio de la serie, Loki se sacrificaba por sus amigos y se convertía en el Dios de las Historias. Gracias a sus nuevos poderes, el hijo pequeño de Odín era capaz de acceder al trono en el centro del tiempo y, desde allí, insuflar de vida a todas las ramificaciones del multiverso para que este no colapsara.

En un primer momento, podía parecer el final del camino para Loki. El personaje quedaba aislado para toda la eternidad con su nuevo e imprescindible rol. Sin embargo, Hiddleston confesó que no quería precipitarse a decir que no iba a regresar más al UCM. Y el insider @MyTimeToShineHello ha desvelado que el Dios será clave en el final de la Saga del Multiverso.

