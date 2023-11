Filtrado el posible cambio de título de Vengadores 5... ¿Adiós a Avengers: The Kang Dynasty y Jonathan Majors?

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha retirado varias de sus marcas registradas de cara a futuros proyectos. Pero más revelador que los títulos de los que ha decidido prescindir es que mantenga uno en particular: Avengers: Eternity Wars. Los fans no han tardado en conjeturar que este podría ser el nuevo título de Vengadores 5, hasta ahora dada a conocer como Avengers: The Kang Dynasty.

Kang el Conquistador iba a ser el gran villano de la Saga del Multiverso y Marvel ya había empezado a otorgarle cada vez más relevancia. No obstante, el actor que da vida al personaje, Jonathan Majors, fue acusado por violencia de género y actualmente está pendiente de juicio.

Esta situación puso a La Casa de las Ideas en un aprieto, ya que tras ser presentado en el último capítulo de la primera temporada de Loki y ser el villano central de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, el personaje iba a ser clave en la resolución de la llamada Saga del Multiverso de Marvel. Pero el final de la temporada 2 de Loki parece que ha ofrecido una solución.

En el sexto capítulo de la segunda entrega de las aventuras del Dios del Engaño, la peligrosa variante de Kang en la serie, El Que Permanece, es derrotado y sustituido en su puesto por Loki, que se convierte en el nuevo guardián del Multiverso y sus infinitas realidades. La ficción lo logra de manera que, de ahora en adelante, Marvel pueda olvidarse del personaje de Majors de una manera que resulte coherente argumentalmente.

Si la compañía opta por deshacerse definitivamente de Kang, es de esperar que cambien el título de la próxima entrega de los Vengadores, hasta ahora anunciada como Avengers: The Kang Dynasty. Los fans especulan que el nuevo título podría ser Avengers: Eternity Wars, un título que Marvel ha mantenido como marca registrada tras retirar Timeless Saga, Eternity Saga, Nomad y Runaways: New Era.

Marvel has withdrawn trademarks for:



- Timeless Saga

- Eternity Saga

- Nomad

- Runaways: New Era



However, it has not withdrawn the trademark for ‘AVENGERS: ETERNITY WARS’ pic.twitter.com/NQmel5xtdb — The Streamr (@The_Streamr) November 12, 2023

No obstante, son solo especulaciones. Algunos apuntan igualmente a que Avengers: Eternity Wars podría ser una secuela de Avengers: Secret Wars, si esta resulta dividida en dos partes como apuntan ciertos rumores. Por el momento, la fecha de Avengers: The Kang Dynasty sigue siendo el 1 de mayo de 2026, fecha que quizá se aplace debido a las consecuencias de las recientes huelgas de guionistas y actores, por lo que aún queda tiempo para que Marvel Studios cambie o no su título.