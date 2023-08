Malas noticias para Avengers: The Kang Dynasty y Secret Wars

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Las dos próximas películas de los Vengadores, Avengers: The Kand Dynasty y Avengers: Secret Wars, han sufrido un duro revés. De acuerdo a múltiples fuentes, los dos próximos grandes eventos cinematográficos del Universo Marvel habrían perdido a sus guionistas.

Según informa el insider MyTimeToShineHello, que suele contar con informaciones bastante precisas sobre el UCM, el guionista Jeff Loveness ya no sería el encargado de escribir el libreto de Avengers: The Kang Dynasty. Y Michael Waldron tampoco será quien redacte el de Avengers: Secret Wars.

El insider sugirió en un tuit que Marvel debería fichar a los guionistas de Spider-Man: Cruzando el multiverso, Phil Lord y Christopher Miller. Cuando un seguidor le pregunto si eso significaba que la compañía había prescindido de Loveness y de Waldron, MyTimeToShineHello contestó afirmativamente.

No screenwriters will be hired for Kang Dynasty and Secret Wars until the strikes are over but it should be Phil Lord and Christopher Miller. I'm pretty sure I'm not the first person to suggest them and for good reason. In Across the Spider-Verse they handled 280 variations of… pic.twitter.com/dpfKeH6zIu