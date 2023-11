Marvel quiere a Javier Bardem como Galactus en Los 4 Fantásticos

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel ya se está preparando para darle una calurosa bienvenida en el UCM a Los 4 Fantásticos. Y según parece, el estudio liderado por Kevin Feige tiene en el punto de mira a Javier Bardem para interpretar al mismísimo Galactus en la película que contará con Matt Shakman tras las cámaras y se estrenará en abril de 2025.

Tras darse a conocer que Pedro Pascal se encuentra en negociaciones con Marvel para encarnar en la gran pantalla a Mr. Fantástico, Bardem parece ser el escogido por el estudio para poner rostro a la todopoderosa entidad cósmica conocida como Galactus.

Según el insider Jeff Sneider, el protagonista de películas como Dune o No es país para viejos es a quien quiere la Casa de las Ideas para dar vida en el cine al devorador de mundos. Aunque, la posible incorporación del oscarizado actor al reparto de la nueva película de Los 4 Fantásticos podría verse dificultado debido a su apretada agenda, coincidiendo con su participación en el rodaje del filme que Apple prepara sobre la Fórmula 1 protagonizado por Brad Pitt.

HAS KEVIN FEIGE FINALLY FOUND MARVEL'S FIRST FAMILY?

Let me take you inside the FANTASTIC FOUR casting search, featuring secret screen tests for Chris Abbott and Jamie Dornan, and a certain Oscar winner who's being eyed to play GALACTUS.

SUBSCRIBE NOW... https://t.co/q5zCXkVFb4 pic.twitter.com/UAv9Vzv02O