Marvel sigue hacia la cancelación de Kang (Jonathan Majors) y cambia al guionista de Vengadores 5: The Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty estaba destinada a ser la quinta entrega de los Vengadores en el Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, los problemas legales con Jonathan Majors, el actor que da vida al villano y que ha sido acusado de violencia de género, han podido provocar un cambio de rumbo en la compañía. Y es que todo indica que el equipo capitaneado por Kevin Feige está modificando radicalmente la trama de Saga del Multiverso para enfocar su desenlace en otro gran villano que ocupe el lugar destinado a Kang y suceda así a Thanos.

En septiembre de 2022 se anunció que Jeff Loveness se encargaría del guion del filme. El creativo había trabajado antes en la franquicia en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, la cinta que presentó, precisamente, a Kang El Conquistador como gran villano. Sin embargo, desde hace unos meses todo apunta a que el estudio ha decidido prescindir del escritor.

En el podcast House of R, la insider Joanna Robinson ha asegurado que Loveness ya no forma parte del proyecto. "Me confirmaron que [Jeff Loveness] ya no trabajaba para Marvel y le pregunté a esa persona por qué", explica. El motivo habría sido el deseo de sentenciar a Kang y reemplazarlo por otro villano -puede que Doctor Muerte (Doctor Doom) o incluso el propio Loki en su nuevo estatus de guardián del Multiverso y Dios de las Historias- para acabar con la problemática de Majors.

"Dijeron que la razón es que él estaba completamente involucrado en esta historia de Kang y ellos se están alejando de eso", revela la fuente. Una información que coincide con los rumores que han surgido tras el final de la segunda temporada de Loki, donde se ha abierto una posibilidad coherente a nivel narrativo de sustituir al antagonista.

MÁS PISTAS SOBRE LA "CANCELACIÓN" DE KANG

De hecho, también se especula con el cambio de título de Avengers: Secret Wars. Marvel Studios ha retirado las marcas registradas de Timeless Saga, Eternity Saga, Nomad y Runaways: New Era, pero ha mantenido un título, el de Avengers: Eternity Wars. Por ello, algunos fans consideran que este podría ser el nuevo nombre de la cinta, que actualmente tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

En cuanto a quién se hará cargo del guion de la película, el producto de Loki, Kevin Wright, ha sugerido un nombre. Al igual que con Jeff Loveness, los rumores señalaban que Michael Waldron también había abandonado la continuación, Avengers: Secret Wars. Pero el ejecutivo ha desvelado que eso no es cierto y que incluso podría ser el responsable de ambos proyectos.

"En cuanto a hacia dónde va todo, no puedo decirlo, y no porque sea tímido sino porque no somos parte de esos proyectos. Lo que puedo decir es que sé que Michael Waldron está trabajando en ellos y obviamente ama este mundo porque ayudó a crearlo", explica Wright.

Con estas declaraciones, el productor parece confirmar que Waldron ha cogido también las riendas de The Kang Dynasty, además de seguir adelante con Secret Wars. Se desconoce si eso se deberá al presunto cambio de rumbo para alejarse de Majors. Y es que ni Kevin Feige ni nadie de la compañía ha dado más explicaciones oficiales sobre cómo está la situación. Lo que es evidente es que todos los rumores y filtraciones apuntan en una misma dirección.