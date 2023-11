Marvel ya ha decidido qué hacer con Kang (Jonathan Majors)

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel con Jonathan Majors sigue sin solucionarse. El actor consiguió hace unos años el papel de Kang El Conquistador y todas sus variantes, convirtiéndole en el villano principal de la Saga del Multiverso y en el pilar central del UCM estos años. Sin embargo, el pasado mes de marzo, el intérprete fue denunciado por violencia de género.

A pesar de que Majors perdió numerosos proyectos y de la mala prensa que ha ganado, hasta ahora Marvel no ha realizado ningún movimiento al respecto. Pero tras el final de Loki y de la huelga de actores, todo parece haber cambiado. Algunos apuntan a que el UCM ha encontrado la vía para sustituir a Kang por otro gran villano de cara a Vengadores 5 y 6. Pero un nuevo rumor señala lo contrario.

El insider Daniel Richtman ha asegurado que Marvel seguirá adelante con la historia de Kang y el personaje continuaría siendo el antagonista central del UCM hasta el final de la Fase 6. Sin embargo, el trabajo de Majors sí que está en peligro, pues la compañía parece tener cada vez más claro que debe sustituirle.

El informante sugiere que incluso aunque resulte inocente en el juicio, el daño a su imagen es irreparable y el estudio buscará un nuevo actor para interpretar a Kang. En cualquier caso, indica, lo más seguro es que esperarán al resultado del proceso judicial antes de anunciar el cambio de actor.

Otro insider, Jeff Sneider, ha apuntado a informaciones muy similares en su podcast The Hot Mic. En él ha desvelado que, por lo que parece, Majors sería sustituido como Kang. Sin embargo, continúa, la decisión no vendría de Marvel Studios sino directamente de la cúpula de Disney.

El presidente de La Casa del Ratón, Bob Iger, ha seguido muy de cerca el caso y, debido a la mala opinión pública que existe sobre Majors, quiere deshacerse de él para evitar que afecte más a la empresa.

Estas últimas actualizaciones cuadran perfectamente con lo que hace días reveló el podcast House of R, Joanna Robinson, autora del libro MCU: The Reign of Marvel Studios, que aseguró que Marvel Studios había decidido que Jeff Loveness, que había firmado el guión de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, la cinta que precisamente presentó a Kang El Conquistador como gran villano, ya no estaba ligado a la nueva entrega de Vengadores.

En cualquier caso, todo son especulaciones, ya que Marvel no ha anunciado nada y, por ahora, mantiene Vengadores 5 con el título de The Kang Dynasty. Ese sería el siguiente proyecto en el que Majors está confirmado dentro del UCM, aunque lo más probable es que aparezca antes nuevamente. La quinta entrega de la saga Vengadores estrenará en cines el 1 de mayo de 2026.