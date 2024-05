MADRID, 16 May. (Culturaocio) -

El 25 de mayo de 2025 llegará a los cines el relanzamiento de Los 4 Fantásticos de Marvel con Matt Shakman tras las cámaras. Y a su reparto se ha sumado oficialmente un nuevo nombre, el de Natasha Lyonne, protagonista de series como Poker Face o Muñeca Rusa.

Tras darse a conocer hace escasos días el fichaje de Ralph Ineson (Willow) como Galactus, el estudio liderado por Kevin Feige sigue engrosando la lista de estrellas que acompañarán a la familia más querida de Marvel en su llegada al UCM. La última de ellas, es Lyonne.

Según recoge Deadline, la actriz, conocida por interpretar a Nicky Nichols en Orange is the New Black o a Charlie Cale en Poker Face tendrá un papel aún no revelado en Los 4 Fantásticos, así como tampoco se sabe cuál será su rol dentro de la trama. Sin embargo, tras su reciente fichaje, muchos seguidores marvelitas barajan la posibilidad de que encarne al estrambótico H.E.R.B.I.E., el simpático robot que fue creado para la serie de animación de Hanna-Barbera lanzada en 1978.

Lo cierto es que la elección de Lyonne para el papel tendría mucho sentido. Esto se debe a que, desde hace ya un tiempo, se rumorea que Marvel quiere a una actriz para interpretar al simpático asistente robótico de Los 4 Fantásticos. Pero al margen de H.E.R.B.I.E. también existen otros personajes en la pintoresca galería del cuarteto de héroes a los que la actriz podría interpretar en la cinta.

Entre los más destacados e igual de plausibles se encuentran Alicia Masters, el gran amor de Ben Grimm/La Cosa o Frankie Raye A.K.A. Nova, uno de los más poderosos heraldos de Galactus que sustituyó en los cómics a Silver Surfer, y al que pondrá rostro Julia Garner en el filme que verá a Pedro Pascal encarnando a Redd Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer invisible, Joseph Quinn dando vida a Johnny Storm/Antorcha humana y Ebon Moss-Bachrach como el mencionado Grimm.

Sin embargo, por ahora, habrá que esperar para averiguar cuál será el personaje al que termine interpretando Lyonne en la película. Dirigida por Matt Shakman, el reparto de Los 4 Fantásticos también incluye otros grandes nombres como los de Paul Walter Hauser (Cobra Kai), John Malkovich (Ripley) en papeles aún no revelados. Además, Julia Garner, la protagonista de la serie Ozark, dará vida Shalla-Bal, una versión femenina de Silver Surfer.