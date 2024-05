Un actor de Harry Potter será Galactus en Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de Los 4 Fantásticos comenzará muy pronto. Y, tras varios meses de búsqueda, Marvel Studios al fin ha dado con el actor que se convertirá en el perverso Galactus. El villano debutará en el UCM con la película y el intérprete escogido para el trabajo es Ralph Ineson.

Tal y como ha confirmado en exclusiva The Hollywood Reporter, el británico será el Galactus de Los 4 Fantásticos en un rol que, quizá, le permita dar el salto a otras entregas de la franquicia más adelante. Ineson se ha impuesto en una carrera en la que los rumores también apuntaban a los españoles Javier Bardem y Antonio Banderas.

El actor cuenta en su filmografía con apariciones en numerosas sagas muy reconocidas. Fue el Profesor Amycus Carrow en las tres últimas películas de Harry Potter. También dio vida a Dagmer Barbarrota en Juego de Tronos. Su papel más reconocido es el de Chris Finch en la versión británica de The Office. Y ha participado en El caballero verde como el personaje que da título a la película y en la serie Chernobyl como Nikolai Tarakanov.

Recientemente, ha dado vida al padre Brennan en La primera profecía. Ahora, se une a una de las franquicias más exitosas de todo el siglo XXI para convertirse en el gran antagonista de una de las películas más esperadas por los fans. De hecho, Ineson ya ha roto su silencio con un tuit. "Un villano cósmico devorador del mundo, ¿verdad? Veré lo que puedo hacer", reaccionaba a la noticia.

World devouring cosmic villain is it? I’ll see what I can do https://t.co/QhCk2v8VCc