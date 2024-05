MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios pronto comenzará a rodar Los 4 Fantásticos, la nueva version cinematográfica de la familia de superhéroes dirigida por Matt Shakman y escrita por Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. El filme, que desde hace meses ya tiene a sus cuatro protagonistas, sigue ampliando su imponente elenco con nuevos nombres. Y el últmo en unirse al proyecto ha sido ni más ni menos que John Malkovich.

Según informan diversos medios estadounidenses, Malkovich participará en la cinta en un papel no revelado. El dos veces nominado al Oscar se une así al reparto encabezado por Pedro Pascal, que interpretará a Reed Richards/Mr Fantástico; Vanessa Kirby, que será Sue Storm/Mujer Invisible; Ebon Moss-Bachrach, que dará vida a Ben Grimm/La Cosa; y Joseph Quinn, que se meterá en la piel de Johnny Storm/Antorcha humana.

El elenco también contará con Julia Garner como Shalla-Bal, Ralph Ineson en el rol de Galactus y Paul Walter Hauser, cuyo rol permanece en secreto. Aunque el papel de Malkovich no ha sido desvelado, entre los posibles personajes que podría encarnar suenan Mago o Todopoderoso. En cuanto a Paul Walter Hauser, se rumorea que podría dar vida a Hombre Topo o poner voz al robot H.E.R.B.I.E.

Malkovich ha participado en producciones como Las amistades peligrosas, Quemar después de leer, Cómo ser John Malkovich o El hombre de la máscara de hierro. Además, ha estado nominado al premio Oscar en dos ocasiones por sus trabajos en En la línea de fuego y En un lugar del corazón. Su último proyecto es Ripley, ya que apareció en un capítulo de la miniserie de Netflix.

Entre sus próximos proyectos figuran In the Hand of Dante de Julian Schnabel; la película de terror Opus de A24 junto a Ayo Edebiri y la película biográfica The Yellow Tie sobre el famoso director de orquesta rumano Sergiu Celibidache, entre otros proyectos.

El rodaje de Los 4 Fantásticos comenzará a mediados de este verano en Inglaterra. El estreno está previsto para el 25 de julio de 2025. Antes, el Universo Cinematográfico Marvel volverá a la cartelera con el lanzamiento de Deadpool y Lobezno, filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman llegará el 25 de julio y será el único estreno en salas de la franquicia en este 2024.