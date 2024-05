¿Los 4 Fantásticos en Deadpool y Lobezno de Marvel?

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 26 de julio con Ryan Reynolds y Hugh Jackman formando equipo. La cinta, único título de Marvel que verá la luz este año recuperará, además, a otros viejos conocidos de la saga X-Men. Y no será todo, ya que entre las sorpresas y múltiples cameos que promete la aventura multiversal de Wade Wilson y Logan, los rumores sugieren que por ella también podrían dejarse caer Los 4 Fantásticos.

En concreto, estas últimas informaciones aluden a la infame versión del cuarteto de héroes que alumbró Josh Trank en 2015 con Michael B. Jordan, Kate Mara, Miles Teller y Jamie Bell como la Antorcha Humana, la Mujer Invisible, Mr. Fantástico y Ben Grimm, respectivamente.

¿La razón? Que Jordan, quien también puso rostro en el UCM a Killmonger, el gran antagonista de la primera entrega de la saga Black Panther, ha compartido el espectacular adelanto de Deadpool y Lobezno en sus historias de Instagram.

Michael B. Jordan he reposted the DEADPOOL & WOLVERINE trailer on his Instagram story👀👀👀



Do you think Michael B. Jordan will appear in the film? pic.twitter.com/mdC2bCpmXK