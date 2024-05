Galactus será el gran villano de Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

El 25 de mayo de 2025 llegará a los cines el relanzamiento de Los 4 Fantásticos de Marvel con Matt Shakman como director. Y tras la confirmación de que Julia Garner (Ozark) será la nueva versión de Silver Surfer en la cinta, nuevas informaciones parecen confirmar que Galactus será el gran villano al que se enfrentará la familia más querida de la Casa de las Ideas.

En noviembre de 2023 diversos rumores aseguraban que el español Javier Bardem (Dune, No es país para viejos) era el escogido por Marvel Studios para interpretar al tan temido como insaciable devorador de mundos en la película protagonizada por Pedro Pascal. Pero su posible incorporación al elenco de la nueva aventura cinematográfica de Los 4 Fantásticos podría verse dificultada por problemas de agenda, ya que también tiene pendiente el rodaje junto a Brad Pitt del filme que Apple TV+ prepara sobre la Fórmula 1.

Pese a que los compromisos del oscarizado actor español terminen impidiendo su debut en el UCM, el periodista Justin Kroll ha asegurado en su cuenta de X, antes Twitter, que Galactus será el principal enemigo al que se enfrentará la primera familia de Marvel en la película.

Es de suponer que, en tal caso, el cuarteto de héroes termine lidiando con otros villanos, lo que no sería de extrañar, puesto que, las últimas informaciones apuntaban a que su mayor enemigo, el Doctor Doom, irrumpiría al final del filme.

Seemed obvious given Silver Surfer involvement but yes Galactus expected to be main villain and that role is currently open with no one in talks or holding offer for role. https://t.co/AlGGyFoxFA