Marvel confirma cuál es el primer evento en el timeline del UCM

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La decimación ejecutada por Thanos en Vengadores: Infinity War, la muerte de Tony Stark en Vengadores: Endgame, la aparición de Namor en Black Panther 2 o la llegada de Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3, son algunos de los acontecimientos más significativos del Universo Cinematográfico Marvel. Pero no ha sido hasta ahora, que la Casa de las Ideas ha dado a conocer, oficialmente, cuál fue el primer evento que tuvo lugar dentro de la cronología del UCM.

Hasta ahora, el suceso más representativo del pasado dentro de la Línea de Tiempo Sagrada en el UCM fue cuando en 1943, un joven Steve Rogers decidía tomar el suero del Super Soldado que lo convertiría en el Capitán América. Desde entonces, ha habido otros muchos e importantes acontecimientos en el universo cinematográfico de la Casa de las Ideas.

Sin embargo, en The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, el libro oficial sobre la cronología oficial del UCM, se descubre cuál es considerado por el estudio el primer evento oficial de su Línea de Tiempo Sagrada. Y ese es la Obra de los Celestiales (The Handiwork of Celestials), quienes dieron forma al universo primigenio.

Es más, según se indica en la enciclopedia, estas entidades cósmicas, son "una de las formas de vida más antiguas y poderosas que jamás hayan existido". Tanto es así, que, entre sus responsabilidades, se encuentra utilizar sus habilidades para manipular tanto la materia como la energía y con ello, "ayudar a generar soles".

Pero, curiosamente, el libro no detalla ningún dato revelador sobre el origen de Los Celestiales. Aunque sí ofrece algún retazo del nacimiento de Ego, el Celestial padre de Star-Lord al que interpretó Kurt Russell en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, desvelando que surgió solo como "un destello de consciencia en la profundidad del espacio". Y también recoge, algunos de los eventos que acontecieron después.

Entre ellos destacan, la creación de las seis Gemas del Infinito, las cuales tuvieron su origen a partir del estallido cósmico ocasionado por el Big Bang o el nacimiento de La Tierra, donde se dan la mayoría de los eventos significativos del UCM. Casi al mismo tiempo, surge el Yggdrasil, el Árbol de los Mundos que ya aparecía brevemente en Thor: El mundo oscuro y que mantiene unidos los nueve mundos: Helheim, Niflheim, Svartalfheim, Muspelheim, Jötunheim, Midgard, Alfheim, Vanaheim y Asgard.

Pero ahora que Loki se sienta en el trono formado por las raíces del fresno al final de la temporada 2, lo que sostiene son las infinitas realidades que conforman el multiverso. También se revela que, Arishem, el primer Celestial, tramó un plan para perpetuar su especie con unas semillas implantadas en distintos planetas e incluso, como para proteger a todas las especies del universo, estas entidades crearon a los Desviantes.

Sin embargo, terminaron rebelándose contra Los Celestiales, de modo que para proteger a los diferentes mundos del peligro que representaban estos poderosísimos seres, engendraron a los Eternos. Así, Ikaris, Ajak, Kingo o Thena fueron las primeras entidades cósmicas en poner sus pies dentro del Universo Cinematográfico Marvel y también los primeros en proteger a la humanidad de los Desviantes.