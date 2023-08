Tráiler del libro de Marvel que descifra la cronología oficial del UCM: "Es increíble lo conectado que está todo"

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

A medida que la franquicia se extiende por el multiverso, los fans de Marvel empiezan a tener ciertas dudas sobre la cronología oficial de la saga. Para responderlas, la compañía va a publicar un libro, The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, en el que la presentará de manera minuciosamente detallada. Y para celebrarlo han mostrado un tráiler del lanzamiento.

En el vídeo, numerosas personas de Marvel Studios explican la importancia de poner a la venta un libro así para los fans. "Es la primera vez que presentamos oficialmente nuestra línea de tiempo. Es increíble, una vez que todo está expuesto, lo interconectado y lo transparente que es en realidad", asegura Brad Winderbaum, ejecutivo del estudio.

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline seguirá toda la historia del UCM desde su primera película, Iron Man (2008) hasta los últimos eventos acontecidos en las Fases 4 y 5. Una cronología que abarca desde la Segunda Guerra Mundial con la primera entrega del Capitán América, hasta el año 2025 en el que se están desarrollando las películas y series más recientes.

"Coge cada historia, cada serie, cada referencia a algo que ha ocurrido en el pasado, aunque no se haya mostrado en pantalla", cuenta Anthony Breznican, autor del libro. "Han pasado muchas cosas en nuestras películas y series, por eso es tan emocionante", se une Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Desde Vengadores: Endgame, donde se dio un salto adelante en el tiempo, la línea temporal del UCM ha sido cada vez más confusa. Con el libro, la compañía pretende poner punto y final a todos los debates y discusiones que actualmente se dan entre los fans.

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. Sin embargo, el libro ya puede ser reservado en cualquier librería, al menos en Estados Unidos, para adquirirlo el día de lanzamiento.