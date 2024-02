Marvel cambia de título oficial Vengadores 5 que ya no será The Kang Dynasty

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Kang, el personaje que encarnaba Jonathan Majors estaba llamado a tomar el testigo de Thanos como gran villano del Universo Marvel. Pero en diciembre el actor fue despedido tras ser declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y acoso. El futuro del personaje quedó en el aire y es probable que Marvel decida prescindir de él por completo, empezando por eliminarlo del título de la próxima entrega de Vengadores, que ya no se titulará Avengers: The Kang Dynasty.

Según apunta una información publicada por The Hollywood Reporter, la Casa de las Ideas no solo estaría actualmente en vías de cambiar el título del filme, algo que ya dan por confirmado, sino que habría empezado a hacer planes para minimizar la importancia de Kang desde mucho antes. Concretamente, el artículo cita el fracaso de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía como el punto sin retorno para Kang. Pero no hay que olvidar que la película se estrenó cuando ya se habían hecho públicas las acusaciones contra Majors, que fue detenido a finales de marzo de 2023. Desde ese momento los rumores sobre su 'cancelación' en el UCM fueron constantes.

Y es que, aunque Majors hizo su debut en el UCM en la primera temporada de Loki, fue en la cinta protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lily donde su personaje tuvo mayor presencia, sentando las bases para sus futuras apariciones en las próximas entregas de Vengadores.

Ya en noviembre, antes de que Majors fuera declarado culpable y despedido, la insider Joanna Robinson desveló en el podcast House of R que Jeff Loveness (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía) había dejado de ser responsable del guión de Vengadores 5. "Dijeron que la razón es que él [Loveness] estaba completamente involucrado en esta historia de Kang y ellos se están alejando de eso", explicó entonces la fuente.

Aunque los rumores y filtraciones apuntan constantemente en una misma dirección, el estudio aún no se ha pronunciado al respecto y el cambio de título de la próxima cinta de los Vengadores sigue sin confirmarse oficialmente. Con o sin Kang, la película tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.