¿Ha fichado Marvel a Henry Cavill como nuevo gran villano del UCM?

Tras despedirse definitivamente de Superman con su cameo en Black Adam y Geralt de Rivia en la temporada 3 de The Witcher, Henry Cavill sigue inmerso en la adaptación a imagen real del emblemático juego de mesa, Warhammer 40.000. Sin embargo, este nuevo universo cinematográfico podría no ser el único en el que se embarque. Recientes informaciones señalan que el actor ha terminado aceptando una oferta por parte de Marvel para interpretar a uno de sus villanos en el UCM.

Desde que Cavill encarnase por última vez al hombre de acero en su fugaz, aunque, trepidante cameo en Black Adam, son muchos quienes esperaban que el actor británico terminase recalando en el Universo Cinematográfico Marvel. Es más, algunos incluso barajaron la posibilidad de que, dada su nacionalidad, interpretase a Brian Bradock, A.K.A. el Capitán Britania.

De hecho, las últimas informaciones apuntan a que el protagonista de la metapelícula de espías Argylle irrumpirá finalmente en el UCM. Según señala MyTimeToShineHello en su cuenta de X, antes Twitter, Cavill ha aceptado una oferta para encarnar a un personaje de la Casa de las Ideas en uno de sus proyectos, aunque para decepción de muchos no será el del Doctor Doom en la cinta de Matt Shakman que verá la luz el 25 de julio de 2025.

