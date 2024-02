¿Es La Serie X-Men '97 Canon Del UCM?

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de marzo al fin verá la luz en Disney+ X-Men 97. Y su creador, Beau DeMayo, ha revelado si esta esperada secuela de la serie original de los 90 se mantendrá o no al margen del Universo Cinematográfico Marvel.

X-Men '97 es uno de los títulos más esperados de la Casa de las Ideas. Tras lanzar hace unos días un potente adelanto que mostraba a Cíclope, Lobezno, Morfo, Rogue, Bestia, Gambito, Júbilo, Bishop y el resto de la imposible Patrulla X regresando a la acción, son muchos quienes ansían saber si la serie es o no canon del UCM.

Para responder a esta crucial pregunta, nadie mejor que su propio creador, DeMayo. Aunque, la respuesta del showrunner ha resultado ser tan sorprendente como reveladora.

Según recoge la cuenta de X-Men Updates en X, antes Twitter, el también productor de la serie, aseguró que no afectará en modo alguno al Universo Cinematográfico de Marvel ni guardará ninguna conexión con el resto de sus producciones. Y, de hecho, sostiene que es mejor que X-Men 97, sea algo propio en sí mismo.

Beau DeMayo confirms that 'X-MEN '97' is not canon to the #MCU. pic.twitter.com/EPpLHa2xpc