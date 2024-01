Madame Web y Kraven serán películas independientes del Universo Spider-Man

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Sony Pictures será la compañía que más películas de superhéroes estrene en 2024. El estudio tiene previsto lanzar Madame Web, Kraven the Hunter y Venom 3. Sin embargo, tras la irregular marcha del género en los últimos años, habrían optado por presentar estos proyectos como historias independientes de su Universo Spider-Man, que cumple ya seis años.

Después de algo más de una década atrayendo cada vez a más público, el cine de superhéroes está viviendo horas bajas. Los universos cinematográficos cada vez interesan menos, algo que se está reflejando en taquilla. Por ello, el estudio que posee los derechos del arácnido no quiere caer en dicha tendencia.

Según ha informado Variety, las dos nuevas cintas del USS, Madame Web y Kraven the Hunter, no van a ser promocionadas como parte de una gran franquicia. "Puede que haya dudas a la hora de enfatizar la interconexión de estas películas", dice Jeff Gomez, productor ejecutivo transmedia en Starlight Runner que antaño trabajó en Sony como consultor cuando el estudio realizó el nuevo reboot de Spider-Man con Tom Holland en 2017.

Con esas palabras, Gomez confirma el rumor que llevaba semanas circulando. A pesar de que en un primer momento la compañía quiso hacer que Madame Web estuviera vinculada al Spider-Man de Andrew Garfield o a la variante encarnada por el propio Tom Holland, finalmente se han desechado esas ideas. Tampoco aparecerán conexiones con el resto de películas del Spiderverse como Venom o Morbius.

La cinta protagonizada por Dakota Johnson estaría ambientada en su propio universo y tan solo contará la historia de sus personajes, sin ningún tipo de conexión externa. No se descarta que en el futuro puedan unirse, ya que los poderes interdimensionales de Cassandra Webb lo permitirían. "Madame Web, en los cómics, unía el multiverso para los personajes de Spider-Man. Creo que el propósito de hacer esa película sería, esencialmente, crear una superautopista entre universos", indica Gomez.

En cualquier caso, este salto multiversal no ocurriría por ahora. Por eso, Sony la está promocionando como una historia totalmente independiente. Y lo mismo ocurrirá con Kraven the Hunter. Su tono será muy diferente al resto de películas basadas en personajes Marvel e incluso tendrá calificación R (solo para adultos). "Si Kraven trata sobre un tipo con los poderes de un león y no alude al gran universo de Spider-Man ni ayuda a preparar lo que va a suceder, entonces será mejor que sea una buena película", sugiere Gomez.

En el pasado, Sony ha mantenido sus películas del Spiderverso más o menos independientes, aunque siempre ha establecido conexiones entre ellas. Así, en la escena post-créditos de Venom 2, el personaje es transportado hasta el Universo Cinematográfico Marvel en el que vive Tom Holland. Por su parte, en Morbius, el villano se alía con el Buitre de Michael Keaton. E incluso en la película de animación Spider-Man: Cruzando el multiverso aparecen guiños a los universos de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland y Venom.

Los planes parecen apuntar ahora hacia el lado opuesto. A pesar de que Sony podría unirlo todo en el futuro, por ahora la promoción pasará por atraer al público con narrativas separadas para que no tengan que hacer el esfuerzo de ver proyectos anteriores. Comenzando por Madame Web, que se estrena en cines el 14 de febrero.