Filtrado el espectacular logo de Venom 3

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Venom verá la luz el 8 de noviembre de 2024 con Tom Hardy de nuevo en el papel de Eddie Brock. Y mientras se acerca la fecha de estreno, Sony Pictures ya tiene listo el espectacular logo de la película.

Venom 3 es una de las cintas más esperadas del Spiderverse desarrollado por Sony. Es por lo que el estudio ha querido sorprender a los asistentes del CES 2024 (Consumer Electronics Show), el gran encuentro para los expertos y profesionales de la tecnología que tiene lugar en Las Vegas hasta el 12 de enero, lanzando el imponente logo de la cinta protagonizada por el letal simbionte alienígena.

First look at the Venom 3 logo from the Sony CES2024 Press Conference pic.twitter.com/s4UT5ttSKC

El diseño, que ya corre como la pólvora por Internet, sigue la estela marcada por la tipografía de las anteriores películas de Venom. Sin embargo, estéticamente, presenta una notable diferencia. Y es que, el descomunal 3 que se muestra al fondo detrás del título, está acentuado por un profundo tono rojo carmesí. Aunque, podría tratarse de algo provisional y no definitivo.

BREAKING NEWS: First look at Sony Pictures logo for VENOM 3 revealed at #CES2024 during the #SonyCES2024 Press Conference #VENOM3 pic.twitter.com/1fFIeeBMJp