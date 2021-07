Loki: ¿Puede viajar Bruja Escarlata por el Multiverso de la Locura?

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

La historia de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) se centró en cómo Wanda Maximoff hacía frente a duras penas al dolor por la muerte de su amado Visión, y como ello llevó a la creación de un mundo de sitcoms gracias a una poderosa energía conocida como la Magia del Caos. Este es uno de los muchos poderes que la hechicera tiene en los cómics. Otro, es la capacidad de viajar por el Multiverso, un poder que según la actriz Elizabeth Olsen también tendrá en el UCM... y que se antoja fundamental ahora que el caos multiversal se ha desatado tras el capítulo final de Loki.

Aunque la habilidad de viajar a través de los universos paralelos de Wanda no se utiliza en Bruja Escarlata y Visión, la escena post-créditos de la serie mostró a la hechicera estudiando el Darkhold, un libro de magia oscura venido directamente del infierno y que estaba en posesión de Agatha Harkness.

Eso significa que, en futuras producciones del UCM (ya ha sido confirmada en Doctor Strange 2 y muy posiblemente en Spider-Man 3), Bruja Escarlata será aún más poderosa y dispondrá de otras capacidades, incluyendo el viaje interdimensional, según ya adelantó la propia Olsen.

Durante una aparición en The Hollywood Reporter's Award Chatter (vía CBR), la actriz reveló que Wanda tiene "algunos poderes divertidos" que no han aparecido en la serie, "como la telekinesis o poder viajar entre universos". Por desgracia, Olsen no dio más detalles para no revelar más información de la cuenta, pero no hay duda de que esas nuevas habilidades serán clave en el desarrollo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde, hay que recordar, que también aparecerá el propio Loki.

Aunque, Bruja Escarlata y Visión no se introdujo en el Multiverso, si se hicieron algunas sutiles referencias a las realidades paralelas, como el anuncio de Nexus, un concepto que Marvel desarrolló más en Loki... aunque por el momento se desconoce si Wanda es uno de ellos seres capaces de desatar el caos entre las realidades paralelas.

Mucho será el trabajo que tendrá el Stephen Strange de Benedict Cumberbatch en la película que llegará a los cines en marzo del próximo año. Antes, el Hechicero Supremo ya tendrá que lidiar con el caos en Spider-Man: No Way Home, cuyo lanzamiento está programado para el 17 de diciembre de este año.