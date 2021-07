Loki: Jonathan Majors explica la diferencia entre Kang y El que permanece

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors ha debutado por todo lo alto en el Universo Cinematográfico Marvel en el último episodio de Loki, donde interpreta a El que permanece, un misterioso personaje que abre un ámplio abanico de posiblidades dentro del UCM.

Como muchos ya fueron teorizando a medida que avanzaba la serie, el final de la primera temporada está muy ligado a Kang el Conquistador, un personaje que será clave en el futuro de las películas y series Marvel, ya que todo apunta a que el célebre villano de los cómics será quien tome el relevo de Thanos como principal antagonista de los Vengadores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante el sexto capítulo de Loki y Sylvie se adentran en la ciudadela oculta más allá del final del tiempo. Allí descubren que quien estaba manejando los hilos de la Agencia de Variación Temporal es, ni más ni menos que El que permanece, un extraño personaje interpretado por Jonathan Majors.

Allí, el individuo de capa morada y gestos excéntricos les explica que él mismo es un científico del futuro que descubrió el Multiverso. Además les muestra que su afán por mantener la Sagrada Línea Temporal se basa en que, si se desatan múltiples universos paralelos, surgirán variantes malvadas de sí mismo que intentarán destruir las demás realidades.

El final del sexto episodio, cuando Loki regresa a la AVT, muestra que en realidad el personaje de Hiddleston ha vuelto a otra versión de la agencia, que ya no está presidida por las tres grandes estatuas de los Guardianes del Tiempo, sino que en su lugar se erige una imponente esfinge de Kang el conquistador, la variante más perversa de El que permanece, que parece ser quién ahora está al mando.

En el último episodio de Marvel Studios: Reunidos, dedicado a cómo se hizo Loki el propio Majors ha ofrecido algunas claves de su personaje y adelata que su interpretación de Kang será completamente opuesta a la realizada en Loki ipara dar vida a El que permanece.

"Creo que con El que permanece el objetivo era crear un lienzo en blanco lo más grande posible", ha señalado Majors antes de indicar que "A partir de eso, cuando Kang comienza a levantar la cabeza y a manifestarse, en muchos sentidos, no tiene más remedio que ser lo opuesto a El que permanece. Eso fue lo que me atrapó y me llevó al papel".

Aunque el intérprete no aclara a qué se refiere con "ser lo opuesto", la extravagante e histriónica actuación de Majors encarnando a El que permanece hace sospechar que, según las palabras del actor, Kang sea un personaje mucho más serio, siniestro, comedido y calculador, algo que estaría en sintonía con lo mostrado en los cómics.

La primera aparición anunciada de Kang tendrá lugar en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrenará en febrero de 2023. Sin embargo, antes de que eso ocurra, llegarán al MCU otros títulos que explorarán el Multiverso y en los que quién sabe si el villano podría hacer acto de presencia, como Spider-Man: No Way Home, que llegará el próximo diciembre, o Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se estrenará en marzo de 2022. Aunque sin fecha de lanzamiento anunciada, todo apunta a que la segunda temporada de Loki también llegará antes de la tercera aventura de Scott Lang.