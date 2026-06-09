Confirmada la duración de Spider-Man: Brand New Day, que rompe un récord en Marvel - SONY PICTURES

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Holland retomará su papel de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. La cinta de Destin Daniel Cretton es una de las producciones más esperadas del año y ahora parece haberse confirmado su duración.

Según indica AMC Theatres en su web, Brand New Day tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. Esto respalda la información ofrecida previamente por las cadenas Cineworld, en Londres, y Shaw Theatres, en Singapur, que ya apuntaban a un metraje de 150 minutos.

De este modo, si no se producen cambios de última hora, Spider-Man: Brand New Day se convertirá en la película más larga de toda la saga del trepamuros en el UCM. Hasta ahora, el récord lo ostentaba su anterior entrega, No Way Home.

BRAND NEW DAY: LA PELÍCULA MÁS LARGA EN LA HISTORIA DE SPIDER-MAN

Estrenada en diciembre de 2021 y dirigida por Jon Watts, la cinta reunía al Spider-Man de Holland con otras versiones del personaje interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield y contaba con una duración de 148 minutos. Las anteriores películas de la franquicia protagonizada por Holland, Far From Home y Homecoming, tenían una duración de 129 y 133 minutos, respectivamente.

No obstante, de confirmarse oficialmente su duración, Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio, se convertirá en la película más larga en la historia del personaje. Hasta la llegada del trepamuros de Holland, el récord lo ostentaban Spider-Man 3, dirigida por Sam Raimi, con 2 horas y 19 minutos, y The Amazing Spider-Man: El poder de Electro, de Marc Webb, que alcanzaba los 144 minutos de metraje.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo. Ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo-, pero, a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión y Marvin Jones III como Tombstone. Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano, Sadie Sink y Tramell Tillman, en papeles no revelados, completan el reparto.