Brasil vs Japón: El Mundial 2026 hace realidad el partido que Campeones: Oliver y Benji dejó en el aire hace 20 años - ATRESMEDIA

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol. Un duelo que millones de seguidores llevan esperando desde el final de Campeones hacia el Mundial: Oliver y Benji. Y es que la serie terminó precisamente con ambas selecciones a punto de disputar el partido más esperado de Oliver Atom, un desenlace abierto que no se cerró y que el fútbol recupera ahora en la vida real.

El último episodio de Campeones: Hacia el Mundial dejaba a Oliver Atom y la selección japonesa a las puertas del gran enfrentamiento contra Brasil, cerrando la historia justo antes del pitido inicial y dejando uno de los grandes finales abiertos de la historia del anime.

Ahora, más de dos décadas después, el calendario del Mundial 2026 ha terminado reproduciendo ese mismo partido, provocando así un curioso cruce entre ficción y realidad. Sin embargo, esta no ha sido la única coincidencia entre el Mundial y el universo de Oliver y Benji, pues el torneo está dejando imágenes que parecen sacadas directamente del clásico de anime.

El ejemplo más evidente llegó con Japón durante su empate ante Países Bajos. La selección nipona firmó un gol de cabeza que numerosos aficionados compararon inmediatamente con una jugada propia de los Hermanos Derrick: una acción aérea, perfectamente coordinada y visualmente imposible, muy cercana a aquellos saltos que convertían el área en un escenario de fantasía. Una comparación que cobra todavía más sentido ahora que, igual que ocurrió en la ficción, Japón ha terminado cruzándose con Brasil en una Copa del Mundo.

INESPERADAS CONEXIONES ENTRE EL MUNDIAL 2026 Y OLIVER Y BENJI

Además, el Mundial está dejando paralelismos con algunos de los personajes más icónicos de la serie. Messi conecta con Oliver Atom como el capitán del equipo, que convierte cada partido en algo más grande que el resultado y que aparece cuando el fútbol necesita un protagonista.

Kylian Mbappé, por su parte, conecta de alguna manera con Mark Lenders. Su potencia, velocidad, ambición y su relación casi obsesiva con el gol, unidos a su forma de atacar el área, recuerdan a ese delantero que no pedía permiso, que intimidaba al rival y que entendía cada jugada como una declaración de carácter.

Lamine Yamal representa otro de los grandes arquetipos de la serie: el talento joven que aparece demasiado pronto para jugar con miedo. Su irrupción con España recuerda al primer Oliver Atom, al niño que retaba a Benji Price y que ilusionaba cada vez que tocaba el balón.

Campeones: Oliver y Benji, compuesta por 128 episodios, marcó a varias generaciones y continúa siendo uno de los animes deportivos más icónicos. La serie está disponible tanto en Filmin como en Atresmedia KIDZ. Además, Campeones: Hacia el Mundial puede disfrutarse también en Atresmedia KIDZ.