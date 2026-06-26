Filtrado el regreso de un inesperado villano en Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio. Entre las especulaciones de los fans y algún que otro 'spoiler' por parte del propio Tom Holland, no son pocas las teorías que circulan por internet acerca de qué personajes aparecerán por sorpresa en la cinta. Ahora, todo apunta a que un villano a quien Peter Parker ya derrotó en el pasado volverá para atormentarle.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según afirma Daniel Ritchman en Patreon, Shocker será uno de los villanos que regresarán en Brand New Day. Bokeem Woodbine fue el encargado de dar vida a Herman Schultz, alias Socker, en Spider-Man Homecoming, donde ya fue derrotado por el trepamuros.

Además, el 'insider' también ha incidido en aquel rumor que ya circulaba desde hace tiempo acerca de que tanto Holland como Tobey Maguire aparecerán en Vengadores: Secret Wars.

Algunos fans ya teorizaban en redes sociales sobre el regreso de Shocker, algo que Ritchman ha confirmado ahora tanto en Patreon como en X. "¿Y si le está enseñando a Frank [Castle] algo un poco... 'shockeante'?", planteaba un internauta en X.

What if he's showing Frank something that's a bit...shocking. https://t.co/lUy3m0ID36 pic.twitter.com/veCWrHMeYr — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) June 24, 2026

Una posibilidad que Ritchman vino a confirmar publicando lo siguiente: "Sí, Shocker aparece en Spider-Man: Brand New Day. Algunos han señalado que Spidey está usando los guantes de Shocker para luchar contra Hulk".

Yes, Shocker is in Spider-Man Brand New Day. People have pointed out that Spidey is using Shocker’s gloves to fight the Hulk. — Daniel Richtman (@DanielRPK) June 25, 2026

EL ACTOR DE SHOCKER YA DEJÓ LA PUERTA ABIERTA A SU REGRESO

En una entrevista concedida a The Direct en marzo del año pasado, el propio Woodbine no negaba la posibilidad de regresar como Shocker. Al ser preguntado qué ocurrió con Shultz después de los acontecimientos de Homecoming, el actor contestaba: "Esa es una muy buena pregunta. Yo me pregunto lo mismo. Pero tengo la sensación de que quizá no sea la última vez que veáis a Shocker".

También le preguntaron si llegaron a plantearse que Shocker luciera un traje más fiel a los cómics. "Lo hablamos", revelaba, añadiendo que "no era lo correcto ni lo adecuado para esa primera [película]". "Pero quién sabe, con el tiempo, [quizá podamos] acercarnos un poco más al traje original. Nunca quisimos taparle la cara, porque yo lo pedí expresamente, y ellos me dijeron: 'No, tú actúas con la cara. Por eso queremos poder verte'", aseguraba.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el testigo al frente de la franquicia tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts, y con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también cuenta en su elenco con Zendaya como MJ, Marvin Jones III como Tombstone, Jacob Batalon como Ned, o Liza Colón-Zayas, la actriz de The Bear, en el papel de una agente de policía.