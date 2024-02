Kora da miedo en la nueva imagen de Rebel Moon 2: La Guerrera que deja marcas

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

A pesar de que la primera parte de Rebel Moon, La niña de fuego, no funcionó como se esperaba, Netflix ya está preparando el terreno para la segunda entrega, que llegará el 19 de abril. La plataforma ha lanzado una nueva imagen de la protagonista, interpretada por Sofia Boutella, que arroja nuevos detalles sobre qué esperar del personaje en La guerrera que deja marcas.

Netflix ha lanzado un vídeo en el que avanza sus estrenos más destacadaos para este 2024. Entre ellos se encuentran El problema de los tres cuerpos, la cuarta entrega de Superdetective en Hollywood, la temporada 2 de El juego del calamar, la última entrega de Umbrella Academy o Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas. La plataforma además ha revelado una imagen de la película de Zack Snyder a través de sus redes sociales.

En ella, Kora aparece con el pelo corto, tal y como lo llevaba en el pasado, lo que deja abierta la posibilidad de que el fotograma pertenezca a un flashback. La protagonista aparece además empuñando dos pistolas con mirada amenazadora, mientras que su camiseta y parte de su cara están manchadas de sangre.

A brand new look at Sofia Boutella as Kora in Rebel Moon - Part Two: The Scargiver. April 19. pic.twitter.com/NspkgM0p5y