Zack Snyder quiere seguir con su Universo Extendido DC: "Si Netflix consigue los derechos, absolutamente"

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Zack Snyder está abierto a continuar con el Universo Extendido DC que él mismo comenzó hace ya una década. El cineasta construyó una franquicia con la que aspiraba a competir contra Marvel y en la que dirigió títulos como El Hombre de Acero o Batman v Superman. Con el nuevo DCU que están proyectando James Gunn y Peter Safran, dicha saga quedará descartada e inactiva tras el estreno en unas semanas de Aquaman 2, pero el director ha confirmado que estaría totalmente dispuesto a reactivarla y crear nuevos proyectos relacionados con los personajes de DC.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, Snyder, que hace pocos días dio por acabado el Snyderverse, confesó que sí que regresaría al DCEU, aunque bajo una condición. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", desvela el director. Y es que, precisamente, la plataforma de streaming dejó caer dicha posibilidad hace tan solo unos días.

Scott Stuber, presidente de Netflix Films, afirmó que están abiertos a dicha posibilidad, aunque reconocen que es complicado. "Obviamente, nos gustaría obtener la licencia en algún momento. Nos encantaría tenerla para que los fans puedan experimentar más de Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos", señalaba el ejecutivo.

Desde que Gunn y Safran tomaran las riendas de DC y anunciaran sus planes de crear un universo cinematográfico nuevo, los incansables fans del Snyderverse comenzaron una campaña para que Warner Bros. vendiera los derechos a algún otro estudio. Netflix siempre ha sido el principal favorito de los seguidores, dado que el director va a estrenar una nueva franquicia de ciencia ficción, Rebel Moon, en la plataforma.

SNYDER Y LA CRISIS DEL CINE DE SUPERHÉROES

Hasta ahora, sin embargo, Snyder siempre se había mostrado reacio a regresar al DCEU o, en general, al cine de superhéroes. Recientemente, comentaba que tan solo le interesaría dirigir una adaptación del cómic The Dark Knight Returns o de algunos cómics relacionados con Daredevil y Elektra. Tras sus nuevas declaraciones, el aclamado cineasta parece haber encontrado de nuevo la ilusión.

En cualquier caso, se muestra plenamente consciente de los problemas que sufre actualmente este tipo de cine, que pierde popularidad año tras año. "Llevamos 15 años viendo películas de superhéroes prácticamente cada fin de semana. Así que no es extraño que el gráfico fluctúe", expone Snyder a continuación.

"No creo de ninguna manera que el género de películas de superhéroes esté completamente acabado. No creo eso. Pero siento que los cineastas y las personas guardianas de estas propiedades intelectuales tienen la responsabilidad de asegurarse de ofrecer al público material de la mayor calidad posible, porque saben que este público es muy sofisticado. Conocen las historias, así que necesitan sorprenderlos", sentencia al respecto.

AUGE, CAÍDA Y RESURRECCIÓN DEL SNYDERVERSE

El Universo Extendido DC, el conocido como Snyderverse, arrancó en 2013, cuando el cineasta dirigió Man of Steel (El hombre de acero) con Henry Cavill como Superman. Tras hacerse cargo de Batman v Superman, que presentó a Ben Affleck como Batman, a Gal Gadot como Wonder Woman, a Ezra Miller como The Flash y a Jason Momoa como Aquaman, Snyder iba a reunir a todos los icónicos héroes de DC en La Liga de la Justicia, un proyecto que tuvo que abandonar sin terminar a raíz del trágico suicidio de su hija Autumn.

Fue entonces cuando Joss Whedon recogió el testigo y se hizo cargo del proyecto que Warner Bros. estrenó en los cines en noviembre de 2017. Las muchas modificaciones realizadas por el director de las dos primeras entregas de Vengadores de Marvel, y las posteriores revisiones en la sala de montaje tras los primeros pases de prueba, no fueron del agrado de los fans, que se mostraron en su mayoría contrariados con el resultado del filme.

Los más exaltados, indignados, exigieron a Warner que la visión original de Snyder para Liga de la Justicia viese finalmente la luz. Meses y meses, años incluso, de ruido sobre todo en redes sociales con los hashtags #ReleasetheSnyderCut y #RestoreTheSnyderverse. La bola de nieve se fue haciendo mayor hasta desembocar en el estreno Snyder Cut de Liga de la Justicia, un montaje de cuatro horas que vio la luz en marzo de 2021 HBO Max y que logró grandes cifras de audiencia y ganando incluso el Oscar a momento favorito del público en una votación realizada a través de Internet y que estuvo marcada por la polémica ante el presunto uso de bots y cuentas falsas a favor de Snyder.

Y es que el 'Snyder Cut' estuvo desde su estreno rodeado de polémica. La prestigiosa revista Rolling Stone realizó un reportaje en el que demostraba que gran parte del apoyo que recibió Zack Snyder en redes sociales mediante estos hashtags no era real. Según los datos de estos estudios, más del 13% de las cuentas que promovieron estas campañas son falsas o lanzadas desde bots, por lo que una gran parte de su éxito fue impulsado y respaldado por perfiles no reales.