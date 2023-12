Zack Snyder y los actores de Rebel Moon marcan distancias con Star Wars: "Esto es más adulto"

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Zack Snyder ya tiene listo el inicio de su nuevo universo cinematográfico de ciencia ficción, Rebel Moon. Una saga que nació como parte del del universo Star Wars pero que, después de que Lucasfilm rechazara la idea, el cineasta optó por desarrollar de manera independiente. Ahora ve la luz con una primera entrega, La niña del fuego, que llega este viernes 22 de diciembre a Netflix.

Y teniendo en cuenta estos antecedentes, tanto el director como el elenco principal de 'Rebel Moon' son conscientes de las similitudes y diferencias entre ambas franquicias. "Esto es más adulto, especialmente las versiones extendidas", señala Ray Fisher en una entrevista concedida a CulturaOcio, en la que el actor se toma como un halago que Rebel Moon sea equiparada a Star Wars.

"Es un gran cumplido ser mencionados en la misma conversación que una franquicia como esa, pero creo que los fans quedarán gratamente sorprendidos", asegura el intérprete. "Star Wars es genial en lo que hace, pero cuando la gente vea Rebel Moon descubrirán que se trata de un nuevo enfoque del género", añade.

El propio Snyder confiesa que es prácticamente imposible escapar de la influencia de la legendaria saga galáctica. "Star Wars abarca tanto que... Si intentas decir: 'No quiero hacer nada que se parezca a Star Wars', habría muy poco que hacer. Te quedarías sin material de ciencia ficción", reflexiona el director de Rebel Moon.

"Es evidente que Rebel Moon está influenciada por Star Wars, de eso no hay duda. Es lo que es. Así que teníamos que hacerlo de manera diferente, teníamos que hacerlo lo mejor posible para que fuese original", continúa Snyder. "También podemos hacer un comentario sobre el lugar que ocupa Star Wars en la cultura popular. Me gusta hacerlo, pensar lo que Star Wars es y no es capaz de hacer, no solo por su propio canon sino también por el lugar que ocupan esas películas en la cultura popular en lo que respecta a la audiencia", expresa el cineasta.

"Nosotros podemos hacer lo que queramos. Lo bueno es que podemos hacer esa reflexión al respecto. Sin dejar de disfrutar lo mejor que podamos de nuestra originalidad, podemos hacer un comentario acerca de la gran influencia que tiene Star Wars sobre este tipo de universo cinematográfico", sentencia Snyder.

EL ESPACIO ES LIBRE

Por su parte, Djimon Hounsou también se centra en las diferencias existentes entre ambos proyectos a nivel de personajes. "Star Wars es una película muy bien hecha, pero Rebel Moon llega para revolucionar eso. Somos una historia completamente independiente en el sentido de que todos los personajes son muy humanos, no hay nada heroico en ellos. Sí que se les lleva a acabar con cierto adoctrinamiento. Pero más allá de eso, son gente normal", manifiesta.

Staz Nair coincide con su compañero. "En Star Wars hay superhéroes y supervillanos. Aquí tenemos héroes y villanos. Estas personas son imperfectas, sucias, valientes, están buscando el camino a casa. Es algo muy diferente", plantea. El actor, que confiesa ser un gran fanático de la saga de George Lucas, recuerda cómo cualquier gran producto ha sido inspirado por otros anteriores.

"Si nos centramos en algo como Star Wars, puedes ver cómo se fijaba en Akira Kurosawa o en los libros de John Carter de Edgar Rice Burroughs de la década de 1930. Si hay algo grandioso, algo que ha funcionado realmente bien y que ha sido revolucionario, siempre ha estado inspirado en algo anterior", cuenta Nair.

"Así que si nos inspiramos en Star Wars, es solo un cumplido para ellos y todas sus predecesoras. Pero creo que debemos recordar que el espacio es libre para que cualquiera juegue en él", concluye el intérprete de Rebel Moon. La primera entrega de la película dirigida por Snyder se estrena en Netflix el 22 de diciembre en España, la noche del 21 en América Latina. Posteriormente, el 19 de abril de 2024, llegará la segunda parte.