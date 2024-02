Primeras imágenes de la temporada 2 de El Juego del Calamar prometen venganza y pruebas aún más sangrientas

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Tras convertirse en un fenómeno global en 2021, Netflix decidió renovar El Juego del Calamar por una segunda temporada. La plataforma de streaming ya ha anunciado que lanzará la nueva entrega a lo largo de 2024 y, a la espera de conocer la fecha exacta, ya han salido a la luz las primeras imágenes.

Netflix ha publicado un vídeo en el que aparece Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) caminando por un aeropuerto cuando recibe una llamada. "Lamentarás tu decisión", le dice alguien al otro lado del teléfono. "Te encontraré. No importa lo que cueste", contesta el protagonista.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY