Christopher Nolan defiende a Zack Snyder: "No se estrena ninguna película de superhéroes en la que no vea su influencia"

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Zack Snyder lidera actualmente la lista de lo más visto en Netflix con Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego. Anteriormente, y tras su primer gran éxito con 300, el cineasta centró su carrera en el cine de superhéroes con títulos como Watchmen, El hombre de acero, Batman v Superman: El amanecer de la justicia o Liga de la Justicia, convirtiéndose en un referente del género.

En un reciente artículo publicado por The Atlantic, Christopher Nolan, que hizo una incursión en el género de la mano de Batman con la aplaudida trilogía El caballero oscuro, ha alabado el trabajo de Snyder en el mundo de los superhéroes. "No se estrena ninguna película de ciencia ficción de superhéroes en estos días en la que no vea alguna influencia de Zack", apuntó.

"Cuando ves una película de Zack Snyder, ves y sientes su amor por el potencial del cine. El potencial que tiene para ser fantástico, para realzar su realidad, pero para conmoverte y emocionarte", agregó el director de Oppenheimer e Interstellar.

Esta no es la primera vez que Nolan alaba públicamente el trabajo de Snyder, algo que ya hizo con Watchmen. "Siempre creí que Watchmen estaba adelantada a su tiempo. La idea de un equipo de superhéroes, que tan brillantemente subvierte, aún no existía en las películas. Habría sido fascinante que la lanzaran después de Los Vengadores", declaró a The Hollywood Reporter.

Además, en una entrevista de 2021 con The Telegraph, Snyder reveló que Nolan había dado el visto bueno a su nueva versión de La Liga de la Justicia. "Chris ha estado involucrado en esto desde El hombre de acero, así que creo que fue tan catártico para él verla como para cualquiera", comentó.

"Después tuvimos una larga conversación sobre cómo queda en su formato de cuatro horas en el cine, y él dijo que creía que había recuperado su sensibilidad épica, ese aspecto mitológico que pensé que era inherente a la historia que estaba contando todo el tiempo", añadió.