Kevin Feige: Secret Wars extinguirá el Multiverso y reinicará el UCM con un "universo único y simplificado" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Mientras todos los ojos están puestos en Vengadores: Doomsday, que verá la luz en cines el próximo 18 de diciembre, Kevin Feige ya orquesta el futuro del UCM. Así, el presidente de Marvel Studios ha confirmado que Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027, marcará el comienzo de un universo narrativo más independiente de los proyectos anteriores de Marvel y su famoso multiverso.

Antes de la esperada presentación de Marvel en el Pabellón H de la Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar este sábado día 25, Feige ha avanzado detalles sobre el futuro del UCM en una entrevista concedida al medio chino Watching Hollywood, donde confirmaba que Secret Wars marcará el fin del multiverso Marvel.

"Vengadores: Endgame fue realmente un final y, desde entonces, hemos probado y experimentado con muchas cosas nuevas", explica Feige. "Pero [Secret Wars] es un comienzo. Establecerá un universo único, optimizado y simplificado que el público podrá seguir sin problemas. Algunas cosas resultarán familiares, pero muchas, muchas otras serán completamente nuevas", adelanta.

Las palabras de Feige sobre el porvenir del UCM concuerdan con las recientes declaraciones de Joe Russo a The Hollywood Reporter, que aseguraba haber mantenido conversaciones con Robert Downey Jr. sobre "esta idea de que hemos vuelto a la fase cero". "Se trata de empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todo el mundo sienta que esto no se apoya en nada del pasado", incidía.

¿DESTRUIRÁ EL DOCTOR DOOM EL MULTIVERSO MARVEL?

El hecho de que Secret Wars vaya a marcar un reinicio del UCM rima a la perfección con la trama del cómic del que toma su nombre, en el que el Doctor Doom destruye el multiverso y lo reconfigura dando forma a un nuevo mundo llamado Battleworld. Finalmente, los héroes logran revertirlo y el universo Marvel renace, aunque con algunos cambios, como la inclusión de Miles Morales en el 'timeline' principal.

Ante esta nueva perspectiva, no parece casualidad que Feige justamente mencionara el posible debut de Miles en el UCM. "Sin duda tenemos planes, y creo que una película de Spider-Man en imagen real tiene este destino: incorporar a Miles en algún momento tras el final del Spider-Verse", adelantaba.

"Hemos estado pensando y debatiendo acerca de más aventuras de Spider-Man, independientemente de acuerdos o contratos. Mi socia de producción, Amy Pascal, ya está trabajando en ello, y hemos mantenido conversaciones en profundidad sobre de qué podrían tratar las próximas dos, tres, cuatro y cinco películas de Spider-Man", aseguraba el mandamás de Marvel.