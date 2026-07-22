Tom Holland repasa su historia en el tráiler final de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day marcará un nuevo comienzo para Peter Parker (Tom Holland). Con el estreno de la película cada vez más cerca, previsto para el 29 de julio, Sony Pictures ha lanzado un épico tráiler final en el que el héroe arácnido repasa los momentos vitales de su vida que lo han conducido hasta este punto.

El avance arranca con Peter recordando el instante en que le revela a Ned (Jacob Batallon) que es Spider-Man durante los eventos de Homecoming. "Tú y yo nos conocíamos. Estábamos juntos. Pero entonces pasó algo malo", dice Peter rememorando su relación con MJ (Zendaya), dirigiéndose de algún modo a ella.

Seguidamente, las imágenes recuerdan la devastadora muerte de la tía May (Marisa Tomei) a manos del Duende Verde (Willem Dafoe) durante la aventura multiversal de No Way Home. Poco después, el adelanto revela la carta que le ha escrito a MJ y su ahora nueva vida mientras intenta reconectar con ella, siendo dos desconocidos, y lidiar con sus responsabilidades como Spider-Man.

VIEJOS ENEMIGOS Y NUEVAS AMENAZAS

"¿Seguro que quieres seguir, Escorpión?", le pregunta al villano interpretado por Michael Mando en una batalla brutal, solo para después, en otra escena, combatir a Hulk.

"Lo siento, estás en peligro", advierte Peter irrumpiendo como Spider-Man en el apartamento de MJ tras ser atacado salvajemente por Hulk. "Te prometí que te mantendría a salvo. Por favor, confía en mí", añade antes de que su antigua novia decida lanzarse sin dudar tras él y una escena donde lucha en prisión con una legión de ninjas y una amenaza invisible capaz de destruirlo todo.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también cuenta en su elenco con Marvin Jones III como Tombstone, Jon Bernthal como The Punisher y Sadie Sink en un papel aún por revelar, pero que se espera que sea el de la poderosa mutante Jean Grey de los X-Men.