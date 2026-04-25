Filtración de Vengadores: Secret Wars revela el sorprendente regreso al UCM de múltiples personajes - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday desembarcará en las salas el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. adoptando el manto del Doctor Doom y el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. Su siguiente entrega, Secret Wars, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Y todo parece indicar que la cinta traerá de vuelta a múltiples personajes que nadie esperaba volver a ver.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en su Patreon, Vengadores: Secret Wars incorporará a su trama a una buena parte del reparto de X-Men: Primera clase. Esto abre la posibilidad de ver a las versiones del Profesor X de James McAvoy, el Magneto de Michael Fassbender, Hank McCoy de Nicholas Hoult o Mística de Jennifer Lawrence, incorporándose al UCM, interactuando con las variantes de sus personajes en Doomsday e incluso con los héroes más poderosos de la Tierra.

Ya se especulaba con que Vengadores 6 reuniera en su trama personajes de todo el Multiverso Marvel. Sin embargo, que incluyera a las variantes de los X-Men de Primera clase sería toda una sorpresa. Llegado el caso, aunque podrían tener un papel poco relevante en Secret Wars, se trata de una opción bastante remota.

Por otra parte, además de Evans, también regresa a Vengadores: Doomsday otra estrella del UCM. Se trata de Kathryn Newton, quien interpretó a Cassie/Estatura, la hija de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. El regreso de la actriz se reveló en una de las escenas del adelanto del filme, mostrado en exclusiva durante la pasada CinemaCon.

Newton, que también protagoniza junto a Samara Weaving Noche de bodas 2, confirmó a través de un simpático vídeo en sus redes sociales su aparición en la película de los hermanos Russo. No obstante, aunque se desconoce el papel que desempeñará la heroína de Newton en la trama de Vengadores 5, parece que la escena del avance mostraba a su padre, Scott Lang, despidiéndose de ella con un beso.

Asimismo, Marvel Studios no ha publicado online el primer tráiler completo de la quinta entrega de los Vengadores, aunque sí ha compartido el reencuentro de Chris Evans y Robert Downey Jr., quienes presentaron el avance junto a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo, directores del filme. A pesar de que la Casa de las Ideas tampoco ha revelado cuándo lo lanzará en abierto, algunos medios especializados plantean la posibilidad de que podría llegar con la Comic-Con de San Diego, que se celebra entre el 23 y 26 de julio, pero de momento toca esperar para averiguarlo.