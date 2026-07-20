Tráiler de Vengadores Doomsday: Capitán América es el "milagro" que Thor necesita para vencer a Doctor Doom

Tráiler de Vengadores Doomsday: Capitán América es el "milagro" que Thor necesita para vencer a Doctor Doom - MARVEL

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Tras los cuatro teasers lanzados hace varios meses, ya está aquí el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, la nueva cinta de Marvel dirigida por los hermanos Russo. El filme, que cuenta con el regreso de Robert Downey Jr., el actor que dio vida a Iron Man, ahora como el temible villano Doctor Doom, llegará a los cines el 18 de diciembre de este año.

El espectacular adelanto, de casi dos minutos y medio de duración, muestra a buena parte de la muy nutrida alienación de héroes que intentarán frenar los pies al casi omnipotente personaje enmascarado interpretado por Downey Jr.

Los Thunderbolts, los X-Men, Los 4 Fantásticos y parte de los antiguos miembros de los propios Vengadores se dan cita en este tráiler en el que Thor es el protagonista. El personaje de Chris Hemsworth pide a todos unidad y "olvidar recillas" para hacer frente al enorme reto que se presenta: derrotar al temible Victor Von Doom.

Un enemigo que será el más formidable y poderoso de todos, tal y como demuestra una secuencia en la que el villano neutraliza el furibundo hachazo de Strombreaker empuñado por el Dios del Trueno con uno solo dedo. "Vamos a necesitar un milagro", dice con cierta resignación Thor.

Y ese "milagro" podría ser Steve Rogers, el antiguo Capitán América que reaparece ante su viejo amigo y compañero de fatigas para, una vez más, demostrar que es digno de empuñar el Mjölnir, tal y como ya hiciera en la batalla final de Vengadores: Endgame.

SINOPSIS OFICIAL Y REPARTO DE VENGADORES: DOOMSDAY

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", señala la más reciente sinopsis oficial.

En cuanto al reparto de la cinta, además de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América) y Chris Hemsworth (Thor), Vengadores: Doomsday cuenta también con Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La película también cuenta con Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) y Channing Tatum (Gambito).