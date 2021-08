Kevin Feige responde cuándo se estrenará Vengadores 5

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame supuso el final de una etapa en el Universo Marvel, la culminación de la Saga de Infinito, la despida de algunos de los personajes más emblemáticos y un éxito en taquilla sin precedentes. Con la Fase 4 del UCM ya en marcha en los cines, y también en televisión con las series de Marvel para Disney+, los fans se preguntan cuando Marvel Studios volverá a reunir a sus héroes -las caras conocidas y los flamantes fichajes- en otro 'supercrossover' cinematográfico.

Pero aunque los deseos de los fans son siempre importantes para la Casa de las Ideas, el presidente de Marvel Studios ha lanzado un jarro de agua fría, ya que ha dejado entrever que Vengadores 5 no está entre sus planes ni a corto... ni a medio plazo.

"Creo que tiene que debe pasar un periodo razonable de tiempo desde 'Vengadores: Endgame' para crear una nueva saga, la cual ya está en camino y ha empezado. Y luego necesitas tiempo, como se hizo con la Fase 1, para construir la saga antes de volver a juntarlos a todos", afirmó el presidente de Marvel Studios en declaraciones recogidas por Collider.

Es decir, que más allá de los encuentros puntuales que los héroes tendrán en diferentes películas en solitario, como Doctor Strange que estará presente en Spider-Man: No Way Home, varios de los Guardianes de la Galaxia en Thor: Love and Thunder o Bruja Escarlata que hará lo propio en la próxima película del Hechicero Supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no habrá una gran reunión como se dio primero en Vengadores, después en Vengadores: La era de Ultrón y, finalmente, en el épico díptico Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Tampoco hay que olvidar las interacciones de los diferentes personajes en las series de Disney+, así el Hulk de Mark Ruffalo estará en She-Hulk, el Ojo de Halcón de Jeremy Renner hará lo propio en Hawkeye y el Nick Fury de Samuel L. Jackson será quien lleve la voz cantante de Secret Invasion, por poner varios ejemplos.

Lo próximo de Marvel Studios será el estreno de Shang-Chi y la Leyenda de los diez anillos, que llegará el 3 de septiembre, y después Eternals, que verá la luz en cines el 5 de noviembre de 2021. Antes de que termine el año, el 17 de diciembre, se estrenará Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas dentro del UCM.