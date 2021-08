Filtrada la trama de Vengadores 5 con Kang el Conquistador como villano de las Fases 4 y 5 de Marvel

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Apenas ha pasado dos años desde la última vez que los Vengadores se unieron en una de las películas de superhéroes más grandes que ha conocido el cine hasta la fecha. Sin embargo, Marvel Studios no ha perdido el tiempo y ya ha empezado a construir lo que será el futuro de sus personajes tras el importante punto de inflexión que supuso Endgame.

Según informantes del medio We Got This Covered, la compañía ya tiene preparado cuál será el argumento de la quinta entrega de Vengadores y cómo se sucederán los hechos de la Fase 4 y 5 hasta llegar a ella. Un intrincado camino en el que, tal y como era de esperar, Kang el Conquistador tendrá un peso fundamental.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final de la primera temporada de Loki, el Dios del Engaño y Sylvie conocieron a El que permanece, interpretado por Jonathan Majors, el ser que está detrás de la Agencia de Variación Temporal. Él le revela a los protagonistas que su afán por mantener la Sagrada Línea Temporal está inspirado en que, si surgieran Universos alternativos, otras versiones más perversas de sí mismo podrían tratar de conquistar el resto de realidades.

Aunque El que permanece no lo dice explícitamente, claramente se está refiriendo a Kang el Conquistador. En el último tramo del capítulo, Sylvie decide anteponer su venganza a la seguridad del Universo, matando a El que permanece y haciendo que se desencadene el Multiverso. Cuando Loki llega a la AVT puede ver horrorizado cómo las estatuas de los Guardianes del Tiempo han sido suplantadas por la del infame villano del futuro.

Con el Multiverso sobre la mesa, las últimas informaciones confirman que Kang desencadenará una guerra multiversal que alcanzará su máximo exponente en Vengadores 5, donde el grupo de superhéroes se enfrentará al villano interpretado por Jonathan Majors.

Sin embargo, la película no llegará durante la Fase 4, un periodo en el que Kang aprovechará para ir asentando la base de su intrincado y malévolo plan. El medio ha apuntado que durante ese tiempo, el personaje de Majors irá reclutando a los más inesperados enemigos de todo el Multiverso para poner en jaque a los protagonistas.

A pesar de que la primera aparición confirmada del enemigo que aspira a tomar el relevo de Thanos como principal antagonista del MCU será en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que llegará en febrero de 2023, todo apunta a que podría hacer alguna aparición previa en algunas de las películas que Marvel tiene pendiente de estreno, tal y como ocurrió con el Titán Loco.

Tanto en Spider-Man: No Way Home, que llegará el próximo diciembre, como en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prevista para marzo de 2022, el Multiverso tendrá una importancia fundamental contando esta última incluso con la presencia de Tom Hiddleston encarnando a Loki. Es por ello que no es para nada descabellado pensar que Majors podría aparecer antes de la tercera entrega de las aventuras de Scott Lang.