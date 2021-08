Primeras reacciones a Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos: "Acción nunca vista antes en Marvel"

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la primera película de Marvel protagonizada por un superhéroe asiático, llega a los cines el próximo 3 de septiembre. Aunque aún faltan dos semanas para su estreno, algunos medios estadounidenses han podido verla en una premiere. Y pese a que los periodistas no pueden publicar aún de forma oficial sus críticas, la compañía ha permitido que, a título personal, compartan en redes sus impresiones.

La cinta que, no solo presentará a un nuevo superhéroe, sino que además supondrá la primera aparición de El Mandarín, uno de los villanos más temibles de las viñetas, ha recibido la aprobación casi unánime de los asistentes al pase, que destacan especialmente las grandes y espectaculares escenas de acción.

Parece que no solo será una cuestión de cantidad, sino de calidad, ya que, como ha señalado Brandon Davis de ComicBook, la película "añade un tipo de acción como no se ha visto antes en el MCU". Además, el crítico advierte de que Shang-Chi tiene muchas posibilidades de convertirse en "un nuevo favorito entre los superhéroes de Marvel".

#ShangChi is awesome. This movie hits all that Marvel does well (pacing, humor, character) and adds action like we’ve never seen from the MCU before! 👏🏻👏🏻



Lots of people are about to have a new favorite Marvel hero.



Darker than expected. Loads of fun. Integral to MCU Phase 4!👀 pic.twitter.com/YI3jkwLuq6 — BD (@BrandonDavisBD) August 17, 2021

#shangchi is the perfect balance of fun, heart and action! And when I say action, I mean jaw dropping action! @SimuLiu is the perfect addition to the #MCU! pic.twitter.com/D29Pll741Y — The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) August 17, 2021

Al margen de la trepidante acción y sin entrar en spoilers, estas primeras reacciones señalan algunos elementos interesante de la trama, como por ejemplo que tiene un carácter tremendamente "emotivo" y que sus "elementos distintivos" la alejan de ser otra película de "origen de personaje al uso".

I’m emotional and absolutely in LOVE with this movie. I’m ready to watch this again and again! Also hot damn Tony Leung and Simu Liu 😍 #ShangChi pic.twitter.com/Oe7nZBNb66 — 《💗josephine✨》 (@josephinespeaks) August 17, 2021

I really dug #ShangChi! There is a lot not in the trailers (maybe avoid ads in the next couple of weeks I fear will show more?) and it has its own vibe and distinct elements that make it stand out and not feel like a standard origin story. And Simu Liu makes for an awesome hero. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) August 17, 2021

Por último, pero no por ello menos importante, parece que el fichaje de Simu Liu dentro del MCU ha sido todo un acierto, ya que los espectadores señalan que "se mete por completo en el papel de un superhéroe de Marvel" y que creen que el actor se trae "otro éxito entre manos".

#ShangChi is fantastic. It's full of INCREDIBLE, beautifully choreographed fight scenes and full of badass women. Get ready to know Simu Liu's name if you don't already. Marvel has another hit on its hands. pic.twitter.com/3efV1kzJ7O — Kirsten (@KirstenAcuna) August 17, 2021

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings is PHENOMENAL. Get hyped. Even fight scene/action sequence is better than the last. @SimuLiu fully embraces the marvel superhero role. Amazing imagery. Killer soundtrack. You’ll want to see this on the big screen. #shangchi — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) August 17, 2021

Cabe recordar que, al contrario que Viuda Negra, la anterior cinta de Marvel que se ha estrenado en pandemia, Shang-Chi llegará solo a los cines, es decir, no estará disponible de forma simultánea en la plataforma de streaming Disney+. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Estados Unidos, el director ejecutivo de la empresa del ratón, Bob Chapek, no se ha mostrado especialmente esperanzado con los resultados que el filme vaya a conseguir en términos de taquilla, llegando a calificar el filme como "un experimento interesante".

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por el propio Cretton, David Callaham y Andrew Lanham, 'Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos' está protagonizada por Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen y Ronny Chieng.