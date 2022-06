Jensen Ackles y el Herogasm en The Boys 3, la escena más polémica: "No podía dejar de mirar cuando estaban rodando"

Jensen Ackles y el Herogasm en The Boys: "Lo que el público espera y lo que verá es diferente, pero igual de impactante"

Jensen Ackles y el Herogasm en The Boys: "Lo que el público espera y lo que verá es diferente, pero igual de impactante" - PRIME VIDEO

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video estrena el 3 de junio la temporada 3 de The Boys. La nueva entrega de la serie, creada por Eric Kripke, adaptará Herogasm, el arco más explícito y polémico de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, que ha generado ya una gran expectación entre los fans de la ficción.

"Cuando leí el guion del episodio pensé 'no es posible que esto vaya a ocurrir'. Después sentí mucha curiosidad por cómo lo haríamos, qué aspecto tendría, cómo iban a lograrlo. Cuando fui al set lo estaban rodando y no podía dejar de mirar", revela en una entrevista concedida a CulturaOcio.com Jensen Ackles, Soldier Boy en la serie. "Lo que el público espera ver y lo que van a ver es diferente, pero será igual de impactante", agrega.

Con sus dos primeras entregas la ficción revolucionó a los fans por su contenido explícito y violento, algo que se mantiene en la nueva temporada. "En términos de acción y violencia la temporada 3 de The Boys va varios pasos más allá", comenta Ackles.

Cabe destacar que el actor se incorpora a la ficción en la tercera temporada. "Después de dos grandes temporadas, me pregunté cómo iban a continuar ofreciendo ese nivel de entretenimiento. Me preocupaba incorporarme en una temporada que fuera demasiado plana pero, siendo honesto, mantiene el nivel de una manera que no esperaba, es mejor de lo que esperaba", dice.

En su entrevista Ackles también ha dado algunos detalles sobre su personaje. "Soldier Boy es el superhéroe original. Luchó en la Segunda Guerra Mundial, era una estrella de cine, iba a la mansión Playboy, era una celebridad durante décadas. Desapareció, fue capturado por los rusos y encarcelado. Cuando vuelve en la temporada 3, es un hombre de otro mundo. Es un pez fuera del agua en el mundo digital, un mundo en el que no sabe y no quiere manejarse. Él tiene una misión y es todo lo que le preocupa", relata.

EL REVERSO OSCURO DEL CAPITÁN AMÉRICA DE MARVEL

Con Soldier Boy la serie pretende hacer una parodia oscura de Capitán América. "Crecí con Capitán América, conozco a Chris Evans personalmente y creo que hizo un gran trabajo. No he usado eso como ejemplo, quería que tuviera sus propias características y que no estuviera basado en nada en específico, ni siquiera en los cómics. Seguí mis instintos y lo que leí en el guion", expone Ackles, que promete que la nueva temporada está cargada de "diálogos y personajes poderosos".

"Ha sido un año tranquilo. El Patriota está contenido y Carnicero trabaja para el gobierno bajo la supervisión de Hughie, nada menos. Pero los dos están deseando que la paz y la calma dejen paso a la sangre. Por eso, cuando el grupo se entera de que existe una superarma misteriosa, van directos a por Los Siete, se ponen en pie de guerra y desempolvan la leyenda del primer superhéroe: Soldier Boy", reza la sinopsis de la temporada 3 de The Boys.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford y Tomer Capone, entre otros, completan el elenco de The Boys. La temporada 3 constará de 8 episodios y llegará a Amazon Prime Video el 3 de junio.