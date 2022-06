The Boys 'trolea' a Zack Snyder... y el director de Liga de la Justicia responde

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Boys llegará el próximo 3 de junio y para celebrarlo, la serie creada por Erik Kripke ha lanzado un nuevo adelanto en el que parodia a la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Sin embargo, lejos molestarse ante la broma, el realizador ha dado su inesperada respuesta al 'troleo' de la ficción protagonizada por los miembros de Los Siete.

Mientras que Batman, Superman, The Flash o Wonder Woman son unos héroes entregados a salvar vidas, su contrapartida en The Boys, como Homelander, A-Train, Profundo o Queen Maeve son unos crueles hedonistas, violentos y perturbados que se preocupan tan solo de sí mismos.

Titulado Dawn of the Seven (La caída de los Siete), el nuevo clip de The Boys, de apenas un minuto de duración, publicado por la cuenta oficial en Twitter de Vought International, parodia descaradamente el filme de Snyder. Incluyendo, entre otros elementos, el subtítulo, 'The Bourke Cut', una clara alusión al polémico Snyder Cut.

En él, una poderosa voz resuena diciendo, "somos tus héroes", mientras Homelander, Luz Estelar, Queen Maeve, Negro Oscuro y A-Train vuelven a reunirse. Y es que, este adelanto parece revelar que un terrible suceso ha devastado la ciudad, obligándolos a juntarse una vez más.

Entre la confusión y el caos originado por la destrucción, aparecen dos civiles sin saber muy bien qué es lo que ha pasado y los supuestos héroes de Los Siete aparecen formando equipo para plantar cara a una nueva amenaza. Es entonces cuando, secundado por el resto de su equipo, Homelander despliega todo su poder contra su enigmático enemigo, el cual parece tener poderes relacionados con la electricidad.

Precisamente en ese instante, un fundido a negro, muestra que se trata de Dawn of the Seven un filme protagonizado por el grupo de superhumanos creados por la corporación Vought. Y, aunque sería lógico que tras usar varias de sus señas de identidad, Zack Snyder se hubiera podido sentir ofendido, nada más lejos de la realidad.

El director no solamente ha retuiteado en su cuenta de Twitter la pieza producida para la tercera temporada de la serie, sino que, además, ha felicitado a su realizador.

"Mis felicitaciones al director Bourke. Estoy emocionado de ver realizada tu visión", respondió Snyder con otro troleo, en una clara referencia a un momento muy concreto de The Boys. Una que muchos fans de la serie habrán reconocido, puesto que Adam Bourke es el director de cine que aparecía en la segunda temporada de la serie.

This summer, the most ambitious event in cinema history finally arrives. From acclaimed Director Adam Bourke, this is DAWN OF THE SEVEN. #ReleaseTheBourkeCut pic.twitter.com/JvkaSrswD4 — Vought International (@VoughtIntl) May 20, 2022

Y es a quien Vought ha contratado para ejecutar esta pequeña pieza dentro de la trama como parte de una campaña propagandística que refuerce la imagen de Los Siete. Sobre todo, después de que el mundo supiera el papel que desempeñó la malvada corporación en la creación de superhumanos.

La tercera temporada de The Boys, no solo traerá de vuelta a Anthony Starr como Homelander o al Carnicero de Karl Urban y su equipo para hacer frente a los supers, también la incorporación de un nuevo personaje. El protagonista de Supernatural (Sobrenatural), Jensen Ackles debutará en la nueva tanda de episodios como Soldier Boy, una versión retorcida del Capitán América.