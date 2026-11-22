Jennifer Lawrence denuncia que le han robado el arco de Katniss en Los juegos del hambre - LIONSGATE

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Jennifer Lawrence ha perdido la pista de uno de objetos más emblemáticos de su paso por Los juegos del hambre. La actriz ha confesado que desconoce dónde se encuentran el arco y las flechas que utilizó para interpretar a Katniss Everdeen en la saga y que incluso sospecha que alguien podría habérselos robado.

La ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas acudió este pasado jueves al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen junto a Josh Hutcherson. Se trataba de su primera entrevista conjunta en más de diez años. El motivo era el estreno de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la precuela de la franquicia en la que ambos intérpretes han retomado sus personajes.

Entre las preguntas que les hizo Cohen, surgió cuál consideraban que era la mejor entrega de la saga original. Jennifer Lawrence le dio la razón al presentador al señalar que consideraba En llamas como la mejor película de la tetralogía que protagonizó. Por el contrario, el actor de Five Nights at Freddy's dijo que pensaba que la primera cinta era la mejor.

LAS ARMAS DE KATNISS, DESAPARECIDAS

Cohen también les preguntó si habían podido quedarse con algún objeto de utilería del rodaje. La actriz de Die My Love respondió que todavía conserva un par de pantalones verdes que Katniss usó en la cinta original de 2012. Hutcherson declaró también que tenía un par de pantalones deportivos que usó Peeta en la segunda película de la saga.

Fue ahí cuando el presentador le preguntó por el arco y las flechas que utilizaba su personaje. En ese momento, Lawrence llegó a la conclusión de que ambos objetos podrían haber sido sustraídos. "Pensé que los perdí, pero creo que me los han robado. ¡Cómo iba a perderlos!", expresaba.

El actor de Escobar: Paraíso perdido se quedó estupefacto al oír a su compañera. "¿Alguien te robó el arco de Los juegos del hambre?", le preguntó perplejo. "Sí, he llegado a esa conclusión en tiempo real", admitía la actriz en pleno directo.

Las previsiones de taquilla de Amanecer en la cosecha son positivas. Se estima que supere los 100 millones de dólares en recaudación en su primer fin de semana. Las críticas no han sido negativas, con un 67% de apoyo en Rotten Tomatoes, cifra que llega al 95% en el caso del público. Aspira a superar los 349 millones de dólares que obtuvo Balada de pájaros cantores y serpientes.