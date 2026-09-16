Nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha, precuela de Los Juegos del Hambre: "Demuéstrale al mundo que hay una salida"

Nuevo tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: "Demuéstrale al mundo que hay una salida" - DIAMOND FILMS

MADRID 16, (CulturaOcio)

La esperada precuela de la exitosa saga de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, llegará a los cines el 20 de noviembre. La cinta ha lanzado su tercer tráiler oficial dando un vistazo a los quincuagésimos Juegos, una edición que promete ser devastadora, sangrienta y violenta, protagonizada por el joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.

"Hay supervivientes, no ganadores", afirma Haymitch al inicio del avance. Acto seguido, la pantalla muestra el desfile de los tributos de la quincuagésima edición de los Juegos del Hambre, una entrega que pasaría a la historia bajo el nombre del brutal Segundo Vasallaje de los Veinticinco. "Estos son mis juegos, como mueras es cosa mía", le advierte el presidente Snow, interpretado por Ralph Fiennes, al joven.

"¡Basta, no es tu juguete!", grita el protagonista al ver a una de sus compañeras sin vida en la arena. Entre escenas de fuego y destrucción, con un primer plano de Haymitch mirando fijamente al presidente, una voz en off lanza la pregunta: "¿Por qué lo aceptamos todo?". Acto seguido, empieza a aplaudir a Snow desafiante en medio del caos.

El avance continúa con el personaje de Zada en la arena, un lugar definido como "una máquina de matar". Allí, junto a varios compañeros, planea cómo poner fin al macabro evento. "Demuéstrale al mundo que hay una salida. Tú, Haymitch", le infunde ánimo su mentor, mientras los tributos luchan por sus vidas en un terreno convertido en un escenario de total sangre y destrucción.

"En Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha volveremos al mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también denominados como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco", reza la sinopsis oficial del filme.

La cinta vuelve a estar dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray. Junto a Zada y Fiennes, el reparto incluye a Elle Fanning como una joven Effie Trinket, Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

Además completan el elenco de Amanecer en la Cosecha Mackenna Grace (Cazafantasmas: Más allá), Whitney Peak (Embestida), Lili Taylor (Expediente Warren: The Conjuring), Glenn Close (Mars Attacks!), Maya Hawke (Stranger Things). Jennifer Lawrence (El lado bueno de las cosas) y Josh Hutcherson (Un puente hacia Terabithia) harán un cameo especial.