Jennifer Lawrence se une a Instagram y pone una condición para quedarse - SONY PICTURES

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Tras años evitando las redes sociales, Jennifer Lawrence se ha abierto un perfil oficial en Instagram. No obstante, la estrella de Los juegos del hambre ha lanzado una advertencia, incidiendo en que, al mínimo comentario negativo que reciba... se irá "inmediatamente".

En el primer vídeo que ha publicado en su perfil, la protagonista de la saga Los Juegos del Hambre ha aprovechado para hacer una declaración de intenciones, hablando directamente a cámara: "Pues sí, voy a intentarlo, y si alguien dice algo negativo, me iré inmediatamente, sin más preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré y me iré", incidía Lawrence, con su característico humor.

Además, la actriz ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas subrayaba su mensaje publicando lo siguiente en sus stories: "Por favor, tened en cuenta que cualquier comentario cruel o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé".

Jennifer Lawrence shares her first Instagram Story and post:



“If anyone says anything negative, I will quit. Immediately. If anyone thinks something mean, I’ll know. And I’ll quit.”



“Please be mindful that any mean or aggressive comments can negatively affect the baby.



It’s… pic.twitter.com/GePu9O0ffK — cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 10, 2026

JENNIFER LAWRENCE YA VA CAMINO DE LOS 4 MILLONES DE SEGUIDORES

A pesar de llevar apenas un día en la red social, Lawrence ya cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, mientras que sigue a menos de 50 personas.

Entre ellas, se encuentran Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, con quienes trabajará en la cinta What Happens At Night; su compañero de reparto en Los juegos del hambre, John Hutcherson, o las hermanas Kardashian y Jenner, entre otros.

A lo largo de su carrera, Lawrence nunca ha tenido presencia en redes sociales. Además, ha declarado en más de una ocasión que no le gusta que sus entrevistas se hagan virales en internet. "Veo esas entrevistas y esa persona me resulta molesta. Entiendo por qué ver a esa persona por todas partes resultaría molesto", aseguraba la actriz a The New Yorker.