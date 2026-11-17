Así fue el reencuentro Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson 10 años después de protagonizar Los juegos del hambre - CONTACTO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Más de una década después de promocionar juntos Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2, película que en 2015 puso fin a la saga original de películas basada en los libros de Suzanne Collins, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson han vuelto a posar juntos, ahora con motivo del estreno de Amanecer en la cosecha. En esta nueva precuela, que llega a los cines este viernes 20 de noviembre, retoman sus papeles como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

La premiere de la película, que se ha celebrado este lunes 16 de noviembre en Nueva York, ha contado entre sus invitados, además de con Lawrence y Hutcherson, con más actores de la saga original.

Así, han pasado por la alfombra roja del evento Elizabeth Banks (Effie Trinket), Amandla Stenberg (Rue), Jena Malone (Johanna Mason) o Willow Shields (Primrose Everdeen).

Jennifer Lawrence and Josh Hutcherson at the New York premiere of #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping. pic.twitter.com/Q5A7KMMOYu — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 17, 2026

You don’t want to miss it. Jennifer Lawrence and Josh Hutcherson talk #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping. pic.twitter.com/YC7uY8AQbv — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 17, 2026

También estuvieron presentes Rachel Zegler y Tom Blyth. En 2023, ambos actores protagonizaron la anterior precuela de la franquicia, Balada de pájaros cantores y serpientes, dando vida, respectivamente, a Lucy Gray Baird y a la versión joven del presidente Snow.

The New York premiere of #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping. pic.twitter.com/xMMt3uKLGl — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 17, 2026

EL CAMEO DE JENNIFER LAWRENCE Y JOSH HUTCHERSON, UN SECRETO A VOCES

Antes de que se confirmara oficialmente, era un secreto a voces que Lawrence y Hutcherson aparecerán en una escena de Amanecer en la cosecha retomando sus papeles como Katniss y Peeta. Lo que empezó como un rumor que circulaba por internet no tardó en ser confirmado por la propia Lawrence.

Además, recientemente la actriz volvía a mencionarlo en su paso por el pódcast Call Her Daddy, donde además adelantó que Woody Harrelson, que dio vida a Haymitch Abernathy en la saga original de películas, también retomaría su personaje.

Amanecer en la cosecha ambienta su trama después de Balada de pájaros cantores y serpientes, pero 24 años antes de la primera película de Los juegos del hambre. Esta nueva cinta, basada en la novela homónima de Collins, muestra la 50.º edición de los letales juegos, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en la que participó Haymitch más de dos décadas antes de ejercer como mentor de Katniss y Peeta.