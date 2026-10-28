Jennifer Lawrence confirma el regreso de Katniss Everdeen en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - NEW LINE CINEMA

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre. La película se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la historia original, cuya adaptación a la gran pantalla estuvo protagonizada por Jennifer Lawrence. Ahora, la actriz ha dado a los fans una muy buena noticia sobre esta nueva entrega de la franquicia.

Y es que Lawrence ha confirmado su regreso y el de Josh Hutcherson como Katniss Everdeen y Peeta Mellark. "Fue una locura porque era el mismo equipo. Eran los mismos cámaras, el mismo asistente de dirección, con el que también he trabajado un millón de veces porque le adoro, y Josh [Hutcherson] y Woody [Harrelson]", recordó Lawrence en el podcast Call Her Daddy.

"Fue muy emotivo. Josh y yo, por ejemplo, no íbamos ni al baño sin abrazarnos. Fue precioso. Y Woody, obviamente, se coló por la ventana de mi habitación de hotel sin que le invitara, porque no habría sido lo mismo si hubiera respetado los límites y hubiera usado la puerta", añadió. Las palabras de la actriz reflejan la complicidad que mantiene con sus compañeros de reparto y equipo pese al paso de los años.

LA PUERTA QUE ABRÍA LA PUERTA AL REGRESO DE KATNISS Y PEETA EN LA SAGA

Las declaraciones de Lawrence confirman su regreso junto a Hutcherson en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, una noticia muy esperada por los fans de la franquicia. A diferencia de Balada de pájaros cantores y serpientes, que transcurre muchos años antes de la trilogía original, la novela de esta nueva entrega incluye un epílogo situado después del final de Sinsajo, que muestra cómo es la vida de Katniss, Peeta y Haymitch en lo que queda del Distrito 12, abriendo la puerta a un reencuentro con los protagonistas originales.

Dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha está protagonizada por McKenna Grace, Joseph Zada y Ralph Fiennes. El reparto incluye a Elle Fanning como una joven Effie Trinket, Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

Además, completan el elenco de Amanecer en la cosecha Mackenzie Grace (Cazafantasmas: Más allá), Whitney Peak (Embestida), Lili Taylor (Expediente Warren: The Conjuring), Glenn Close (Mars Attacks!) y Maya Hawke (Stranger Things).