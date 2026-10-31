Jennifer Lawrence recuerda su escena desnuda en Die My Love y denuncia que había gente no autorizada en el set

Jennifer Lawrence recuerda su escena desnuda y denuncia que había gente no autorizada en el set - BLACK LABEL MEDIA

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Jennifer Lawrence ha rememorado cómo, durante el rodaje de Die My Love, película que protagonizó junto a Robert Pattinson, rodó una escena de desnudo frente a personas del equipo que no tenían autorización para estar allí en ese momento. La actriz ha asegurado que fue "muy firme al respecto" cuando se enteró, pues consideró importante que el equipo entendiera "por qué eso no estaba bien", pensando en otras mujeres que pudieran verse en esa misma posición en el futuro.

En su paso por el pódcast Call Her Daddy, Lawrence fue preguntada si, con los años, había aprendido a alzar la voz cuando no se sentía cómoda con algo en un rodaje. La actriz aseguraba que parte del trabajo implica "amoldarse", recordando cómo no dudó en seguir las directrices de Lynne Ramsay, la directora de Die My Love, cuando le pidió que se cortara y tiñera el pelo para la película.

"Creo que hay que ser flexible, es parte del trabajo", incide la protagonista de Los juegos del hambre. "Pero ahora, sin duda, me expreso con más libertad porque soy consciente del lugar que ocupo en la industria", reconoce, poniendo como ejemplo un momento del rodaje en el que consideró necesario alzar la voz ante una situación que no debería haberse producido.

"Hubo un momento en el set en el que había miembros del equipo que no tenían autorización para estar allí mientras rodaba una escena de desnudo. Me mostré muy firme al respecto, simplemente porque, si no establecemos ese principio, ¿qué va a pasar con una chica desconocida de 18 años cuando se presente y haya gente en el set que no está autorizada a estar allí? Se va a encontrar en la disyuntiva de si dice algo y se gana la fama de ser difícil, o si deja que esas personas con las que no se siente cómoda la vean desnuda", reflexiona Lawrence, incidiendo en que consideró importante "explicar a la gente por qué eso no estaba bien".

JENNIFER LAWRENCE YA DIJO QUE RODARON DIE MY LOVE SIN COORDINADORES DE INTIMIDAD

El año pasado, Lawrece aseguró que no quiso contar con un coordinador de intimidad para rodar escenas de sexo en Die My Love porque se sentía "muy segura" con Pattinson. Sin embargo, el papel de un coordinador de intimidad va más allá de establecer límites entre los propios actores, pudiendo intervenir en situaciones como la que describe ahora la actriz para asegurar la presencia del mínimo equipo posible durante la filmación de este tipo de escenas.

"No teníamos [un coordinador de intimidad], o quizá sí, pero en realidad no... Me sentía muy segura con Rob", explicó Lawrence en el pódcast Las Culturistas.

"No es un pervertido y está muy enamorado de [su pareja] Suki Waterhouse. La mayor parte del tiempo estuvimos hablando de nuestros hijos y de nuestras relaciones. Nunca hubo ninguna situación rara del tipo: '¿Pensará que me gusta?'", aseguró Lawrence, añadiendo que "muchos actores se ofenden si no quieres acostarte con ellos, y entonces empieza el calvario", pero Pattinson "no era así".