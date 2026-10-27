Archivo - Charli XCX hará un cameo en la nueva película de Scorsese que protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence - CONTACTO / APPLE TV - Archivo

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Tras Los asesinos de la Luna, Martin Scorsese vuelve a dirigir a Leonardo DiCaprio en What Happens at Night, adaptación de la novela homónima de Peter Cameron. Ahora se ha dado a conocer que la cantante Charli XCX se unirá al actor en este drama con pinceladas de terror que también está protagonizado por Jennifer Lawrence.

Según han revelado fuentes cercanas a la producción a Variety, Charli XCX tendrá un cameo en la película de Scorsese, protagonizada por DiCaprio y Lawrence y todavía sin fecha de estreno.

De este modo, la artista musical se suma a un reparto en el que también figuran Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris, aunque por ahora los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto.

Por otro lado, la cantante, que ya compuso su álbum conceptual Wuthering Heights como banda sonora de la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, ha contado con Scorsese para la portada de su nuevo disco: 'Music. Fashion. Film'. En ella, el director de cintas como Uno de los nuestros o Casino aparece junto a John Cale, fundador de Velvet Underground junto a Lou Reed, y Marc Jacobs, célebre diseñador de moda estadounidense, como exponentes de cada uno de estos ámbitos.

LA RELACIÓN DE CHARLI XCX CON EL CINE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Asimismo, Charli XCX se ha ido haciendo un hueco en el mundo del cine en los últimos años, con su participación en siete películas en apenas dos años. Entre ellas se encuentra The Moment, un falso documental dirigido por su habitual colaborador Aidan Zamiri que satiriza con ironía el éxito comercial que alcanzó con el álbum Brat.

What Happens at Night comenzó su rodaje en la República Checa el pasado marzo. La cinta, tal y como reza la descripción ofrecida por Apple Original Films, sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo cubierto de nieve para adoptar a un bebé.

Sin embargo, no tardarán en descubrir, como se detalla en el prefacio de la novela de Cameron, que nada es lo que parece en este lugar y que, cuanto más lucha la pareja por reclamar a su pequeño, menos parecen saber sobre sí mismos o sobre su propio matrimonio.

Scorsese dirige y también ejerce como productor de What Happens at Night. Anna Marsh, Shana Eddy Grouf y Aaron Ensweiler son productores ejecutivos, junto a Lisa Frechette, Marianne Bower, Jennifer Davisson y Justine Ciarrocchi.