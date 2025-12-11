Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven a Los juegos del hambre en la precuela Amanecer en la cosecha - LIONGATE

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven a Los Juegos del Hambre una década después de su última aparición como Katniss Everdeen y Peeta Mellark, respectivamente. Ambos intérpretes retomarán sus personajes en Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la franquicia cinematográfica basada en las novelas distópicas de Suzanne Collins que llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

Según informa The InSneider, los actores formarán parte del filme a través de un salto temporal hacia el futuro dentro de la narrativa, pues la historia se ambienta 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega. La última vez que Lawrence y Hutcherson compartieron pantalla como Katniss y Peeta fue en Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015), capítulo que cerró la tetralogía original con sus personajes casados y con hijos después de liderar juntos la rebelión contra el Capitolio de Panem.

Amanecer en la cosecha adapta la novela homónima de Collins publicada en marzo de 2025 y se trata de la segunda precuela de la serie tras Balada de pájaros cantores y serpientes, que ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2023. En esta ocasión, el relato se centra en los orígenes de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta interpretado por Woody Harrelson en la saga original.

Dirigida por Francis Lawrence (La larga marcha), cineasta que ha estado al frente de todas las películas de Los juegos del hambre, sobre libreto de Billy Ray, guionista de la primera entrega, Amanecer en la cosecha narra la traumática participación de Haymitch en los 50º Juegos del Hambre, celebrados durante el llamado Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición de los juegos especialmente sangrienta en la que cada distrito envió cuatro tributos a competir en lugar de los dos habituales.

Como confirmó el primer tráiler del largometraje, entre los actores que lideran el reparto se encuentran Ralph Fiennes como al austero presidente Snow, Elle Fanning como la extravagante Effie Trinket, Jesse Plemons encarnando al estratega Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman y Glenn Close como la alta funcionaria del Capitolio Drusilla Sickle. Joseph Zada (Invisible Boys, Solíamos ser mentirosos) dará vida a esta versión de Haymitch.

Conviene recordar que una parte sustancial del rodaje principal de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se llevó a cabo en localizaciones españolas. Entre julio y agosto de 2025, la cinta se grabó en entornos naturales de Somiedo y Teverga, en Asturias, aprovechando sus paisajes montañosos para recrear zonas de Panem.

La tetralogía original de Los juegos del hambre, estrenada entre 2012 y 2015, recaudó más de 3.330 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, cifra que la consolidó como una de las franquicias cinematográficas juveniles más exitosas de las últimas décadas. Por su parte, la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes, que se centra en los orígenes de Snow, amasó unos 337 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto estimado de 100 millones.