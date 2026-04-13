El nuevo tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha promete el doble de tributos y el doble de gloria - DIAMOND FILMS

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva precuela de la franquicia cinematográfica basada en las novelas distópicas de Suzanne Collins, llegará a los cines el 20 de noviembre. Esta entrega seguirá los pasos Haymitch Abernathy, interpretado en esta ocasión por Joseph Zada, en un momento clave de la historia de Panem: los quincuagésimos Juegos del Hambre que pasaron a la posteridad como el brutal Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El avance arranca con una conversación entre el joven Haymitch y el temido presidente Snow, encarnado por Ralph Fiennes. "Haymitch Abernathy, sé alguna que otra cosa de ti. La quieres y ella a ti, pero ahora no tendrás a nadie", le dice Snow al tributo del Distrito 12 mientras aparecen imágenes del personaje al que interpretó Woody Harrelson en la tetralogía original entrando en la arena.

En el tráiler del filme ambientado en los 50º Juegos del Hambre, 48 tributos deberán enfrentarse entre sí en una lucha a muerte dentro de una competición tan cruel como despiadada. "Por lo que he visto, tendremos el doble de estúpidos", suelta un despreocupado Haymitch para destacar en la presentación de los tributos.

"Si podemos acabar con los juegos, podremos acabar con el Capitolio", planea Kelvin Harrison Jr., quien da vida a un joven Beetee Latier. A medida que avanzan las imágenes de los tributos intentando sobrevivir a los colosales y más sangrientos juegos, el adelanto deja entrever los primeros movimientos de una incipiente revolución. "La arena es una máquina de matar, pero todas las máquinas pueden romperse", añade a continuación Maya Hawke, quien interpreta a Wiress.

La cinta vuelve a estar dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray. El reparto incluye a Elle Fanning como una joven Effie Trinket, Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. Completan la lista nombres como Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV.

Amanecer en la cosecha lleva a la pantalla la novela del mismo nombre escrita por Collins y publicada en marzo de 2025. Se trata de la segunda precuela de la saga, después de Balada de pájaros cantores y serpientes, que ya fue adaptada al cine en 2023. En esta entrega, la historia se enfoca en el pasado de Haymitch Abernathy, quien más adelante será el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Ambientaqda 24 años antes de los hechos narrados en la primera novela de Collins, esta precuela traerá de vuelta a la saga a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson para dar de nuevo vida a sus personajes como Katniss y Peeta.

Habrá que ver cómo este salto temporal encaja dentro de la narrativa de una saga millonariia. La tetralogía original de Los juegos del hambre, estrenada entre 2012 y 2015, recaudó más de 3.330 millones de dólares en taquilla. Por su parte, la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes, centrada en el joven Snow y estrenada en 2023 amasó unos 337 millones de dólares.