Glenn Close, "irreconocible" y "aterradora" en el nuevo avance de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - LIONSGATE

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el próximo 20 de noviembre. La película ha lanzado varios adelantos dedicados a algunos de sus nuevos personajes, incluyendo a Drusilla Sickle, a quien dará vida Glenn Close. Y aunque la saga ya ha acostumbrado a los fans a la extravagancia del Capitolio, la transformación de Close parece haberla elevado a un nuevo nivel.

"Esos ojos. Esa piel. Esa sonrisa. Ese poder. La elegancia es autoridad. Libérate de la imperfección", proclama Close en el avance, publicado en la web capitol.tv que, como parte de la promoción de la película, recrea el canal oficial de televisión del Capitolio. En la franquicia, esta vía constituye un medio clave para la difusión de propaganda por parte de la élite de Panem.

Si el aspecto del personaje de Close ya de por sí resulta impactante, lo que realmente pone los pelos de punta es su crueldad sin límites y su fría superficialidad, que ya queda patente en el adelanto. La transformación de Close ha traído un aluvión de reacciones por parte de los fans de la franquicia, que parecen coincidir en que su fichaje ha sido todo un acierto.

First teaser for Glenn Close as Drusilla Sickle in ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING’. pic.twitter.com/PGjcsdEqYM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 7, 2026

"Lo siento, pero nadie interpreta a una villana como Glenn Close", proclama un usuario en X, mientras que otro señala que la actriz está "absolutamente irreconocible" en el avance.

I’m sorry, but nobody plays a villain like Glenn Close. 👏🏻 — Connor (@ConnorBehrens) September 7, 2026

Glenn Close looks absolutely unrecognizable as Drusilla Sickle 😳🔥 This teaser has me even more excited for Sunrise on the Reaping! pic.twitter.com/hq5fDLMymL — Veylith 🪶 || VtubeR ⚜️ (@veylith_vt) September 7, 2026

GLENN CLOSE, "ATERRADORA" Y "PERFECTA" COMO DRUSILLA SICKLE

"Es absolutamente perfecta para el papel", sentencia un internauta. "Glenn Close encarna a la perfección a una Drusilla Sickle capaz de hacer que una simple frase suene como un veredicto", asegura otro usuaria, convencida de que la actriz hace justicia al personaje descrito por Suzanne Collins en los libros.

she is absolutely perfect for the role pic.twitter.com/vlDqR1f9f1 — ZACH 🇵🇸 (@cozyplup) September 7, 2026

Glenn Close looks exactly like the kind of Drusilla Sickle who could make a sentence feel like a verdict. — Jimin (@Mighty_Jimini) September 8, 2026

"La representación más fiel de un ciudadano del Capitolio que hayamos visto hasta ahora", proclama un usuario, mientras que otro incide en que Close tiene "la presencia necesaria para hacer que Drusilla Sickle sea aterradora".

The most accurate portrayal of a Capital citizen we’ve seen yet. — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) September 7, 2026