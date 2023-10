James Gunn revela en qué otro cómic se basa Superman: Legacy

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

James Gunn relanzará al hombre de acero en la gran pantalla con Superman: Legacy una película que, según reveló hace ya meses recogerá el espíritu de los cómics de All Star Superman. Y ahora el cineasta ha confesado cuál ha sido otra de las sagas del héroe kryptoniano en las que se inspiró para la película que, si todo va según lo previsto, verá la luz en cines el 11 de julio de 2025.

Uno de los proyectos más esperados del nuevo Universo DC, ya que no en vano será la piedra angular cinematográfica sobre la que se articulará Dioses y Monstruos, la Fase 1 de flamante DCU en el que trabajan Gunn y Peter Safran incansablemente es Superman: Legacy. La película será una nueva aproximación del Último hijo de Krypton al que pondrá rostro David Corenswet junto a Rachel Brosnaham en el papel de Lois Lane.

A la espera de poder reanudar la producción de la cinta, Gunn comentó en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, cuál ha sido una de sus grandes influencias para su reinicio del hombre de acero en la gran pantalla. Se trata de Superman: Las cuatro estaciones, un cómic escrito por Jeph Loeb junto al dibujante Tim Sale en 1998.

Y Gunn reconoció que no solo es una de sus historias predilectas, sino también una fuente de inspiración para Superman: Legacy. "Acabo de recibir esta preciosísima edición absolute de Superman: Las cuatro estaciones, una de mis historias favoritas de Superman y una gran influencia en Legacy ([y] un sujetalibros extrañamente perfecto junto a All-Star Superman)", admite el realizador, guionista y productor.

Just received this stunningly gorgeous Absolute edition of Superman for All Seasons, one of my favorite Superman stories & a huge influence on Legacy (& a strangely perfect bookend with All-Star Superman). The late, great Tim Sales artwork & Bjarne Hansen’s watercolor work have… pic.twitter.com/Rasns26uIz